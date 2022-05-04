Постпредам стран ЕС не удалось согласовать эмбарго на российскую нефть

Постпреды стран Евросоюза 4 мая не пришли к соглашению по введению эмбарго на импорт нефти из России. Об этом в среду сообщило Reuters.

«Немедленного соглашения не было, и ожидается, что представители стран Евросоюза приблизятся к соглашению, когда снова встретятся в четверг», — пишет агентство со ссылкой на источник.

Как уточняется, Венгрия и Словакия в настоящее время хотели бы быть освобождены от запрета на поставки нефти. Кроме того, обеспокоенность возможным эмбарго выразили Чехия и Болгария.

Европейская комиссия (ЕК) предлагала в течение шести месяцев постепенно прекратить поставки российского сырья.

Ранее 4 мая представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что совету Евросоюза (ЕС) передан на утверждение шестой пакет санкций против России. Окончательное решение по ограничительным мерам примут страны в рамках совета ЕС. В этот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, в рамках шестого пакета санкций ЕС предложит запретить импорт российской нефти, также предлагается запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций. По его словам, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Как рассказал «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов, разрабатываемый шестой пакет санкций скорее ударит по европейской экономике, которая продолжит тонуть в инфляции. Он отметил, что возможное эмбарго вступит в силу только через полгода, поэтому у обеих сторон есть время для подготовки. Кроме того, у РФ уже есть новые рынки сбыта. Например, Индия, которая становится вторым по важности торговым партнером Москвы и серьезно рассматривает возможность выкупа у западных компаний долей в совместных нефтегазовых предприятиях с РФ, из которых они вынуждены выйти.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых стран. Документ в том числе запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России.

Западные страны ужесточают антироссийские санкции на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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