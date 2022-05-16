ФРГ захотела отказаться от нефти из РФ даже при отсутствии консенсуса в ЕС

Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.

По данным Bloomberg, правительство канцлера Германии Олафа Шольца намерено предпринимать так называемые национальные меры. То есть Германия будет вводить собственные санкции против России из-за спецоперации по защите Донбасса, не ориентируясь на действия Евросоюза.

Сейчас в ФРГ уже пытаются заключать сделки с альтернативными поставщиками нефти. Список стран, которые будут продавать нефть Германии, пока не озвучивается.

Предположительно, Германия сможет полностью отказаться от российского «черного золота» в течение шести или семи месяцев.

По данным агентства, тема нефтяных санкций и энергетической безопасности станет главной на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые запланированы на четверг, а также на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в пятницу.

6 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу». При этом в Брюсселе ведутся переговоры с представителями государств, которые по большей части не имеют выхода к морю, на них обсуждаются альтернативные пути поставок нефти.

5 мая стало известно о намерении ЕС смягчить пакет санкций в отношении экспорта российский нефти и отказаться от запрета на перевозку энергоносителей в третьи страны своими танкерами.

4 мая Еврокомиссия (ЕК) передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России. Его единогласно должны одобрить все 27 государств — членов ЕС. Как заявила фон дер Ляйен, новый пакет рестрикций, который готовится представить ЕК, предлагает поэтапно полностью запретить импорт российской нефти, доставляемой по морю и трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

В тот же день турецкая газета Evrensel заявила, что европейцам придется расплачиваться за политику ЕС, если они введут нефтяное эмбарго против России. По информации издания, нефтяное эмбарго министры энергетики ЕС обсудили на встрече 2 мая. И против него выступили Венгрия и Словакия.

1 мая главный экономист немецкого банка KfW Фрици Келер-Гейб предупредила о повышении риска рецессии, с которой может столкнуться экономика ФРГ, если откажется от поставок энергоносителей из РФ. По ее мнению, введение эмбарго может привести к дальнейшему росту цен, падению заработной платы и негативной динамике на рынке труда.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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