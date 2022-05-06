В ЕК рассказали о трудностях в достижении единства по вопросу эмбарго на нефть РФ

Евросоюзу (ЕС) будет непросто достигнуть единства по предложенному Еврокомиссией (ЕК) эмбарго на поставки российской нефти. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 6 мая на конгрессе, посвященном будущему единой Европы, организованном редакцией немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Фон дер Ляйен указала на то, что страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу». В Брюсселе же сейчас с представителями тех государств, которые по большей части не имеют выхода к морю, ведутся переговоры, где обсуждаются альтернативные пути поставок нефти.

«Могу сказать, что добиться единства тяжело, но этого можно достигнуть. Я убеждена, что мы запустим этот санкционный пакет. Если это будет длиться дольше, то дольше на один день, но мы движемся в правильном направлении», — утверждает фон дер Ляйен.

4 мая Еврокомиссия (ЕК) передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России. Его единогласно должны одобрить все 27 государств-членов ЕС. Как заявила фон дер Ляйен, новый пакет рестрикций, который готовится представить ЕК, предлагает поэтапно полностью запретить импорт российской нефти, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

В тот же день турецкая газета Evrensel заявила, что европейцам придется расплачиваться за политику ЕС, если они введут нефтяное эмбарго против России. По информации издания, нефтяное эмбарго министры энергетики ЕС обсудили на встрече 2 мая. И против него выступили Венгрия и Словакия.

23 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер высказал мнение, что остановка импорта российских энергоресурсов может стать «серьезной проблемой» для всех стран Европейского союза. Он также добавил, что запасов углеводородов в Словакии для частных потребителей в случае остановки поставок хватит всего на год. Кроме того, стало известно, что Болгария и Чехия намерены выйти из эмбарго на импорт нефти из России в случае его принятия в ЕС.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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