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Болгария и Чехия запросят исключение из эмбарго на импорт российской нефти

Болгария и Чехия решили запросить у Евросоюза исключение из эмбарго на импорт российской нефти
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Болгария и Чехия намерены выйти из эмбарго на импорт нефти из России в случае его принятия в Евросоюзе, сообщает 3 мая французская газета Le Dauphineсо ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

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Так, в статье говорится, что Еврокомиссия завершила подготовку шестого пакета антироссийских санкций, включающих постепенное сокращение импорта российской нефти до полного прекращения в течение восьми месяцев. Вместе с тем ограничительные меры подразумевают исключение для Венгрии и Словакии, для которых допустимы закупки до 2023 года.

Однако, как заявил источник в ЕС, предоставить особые условия для указанных стран будет трудно, поскольку к ним решили присоединиться также Болгария и Чешская Республика.

«Мы должны избежать эффекта заражения, все захотят послаблений. Нам придется найти правильные решения», — подчеркнул европейский дипломат.

Ранее в этот день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России подразумевает отключение от SWIFT новых банков, рестрикции «за дезинформацию», а также меры по ограничению импорта нефти.

3 мая министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна при условии принятия Евросоюзом эмбарго на российскую нефть намерена добиться предоставления исключения для поставок. Он объяснил необходимость Словакии в нефти России тем, что данный энергоресурс выступает в качестве жизненно важного фактора для национальной экономики республики. Так, зависимость словацких потребителей, по оценкам политика, составляет 100%.

23 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер высказал мнение, что остановка импорта российских энергоресурсов может стать «серьезной проблемой» для всех стран Европейского союза. Он также добавил, что запасов углеводородов в Словакии для частных потребителей в случае остановки поставок хватит всего на год.

Как отмечал 13 апреля президент России Владимир Путин, отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией уже ударил по Европе и США. В частности, он указал на рост цен и инфляцию беспрецедентного характера.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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