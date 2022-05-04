В Турции назвали последствия для Европы в случае отказа от российской нефти

Европейцам придется расплачиваться за политику Евросоюза (ЕС), если те введут нефтяное эмбарго против России. Об этом в среду, 4 мая, сообщает турецкая газета Evrensel.

«Решения, принятые странами ЕС с целью нанести России экономический удар, вернутся к европейцам в виде непомерного роста цен на нефть и природный газ. <...> В некоторых странах часть помощи, предоставляемой государством для смягчения удара от повышения цен, не является постоянной. По этой причине счет за изменение энергетической политики в ЕС будет оплачиваться в основном населением», — отмечает издание.

Кроме того, по информации издания, нефтяное эмбарго министры энергетики ЕС обсудили на встрече 2 мая. И против него выступили Венгрия и Словакия.

«Венгрия дала понять, что не будет соблюдать нефтяное эмбарго и поэтому наложит вето. После этого в ЕС решили ввести исключение для зависимых от российской нефти стран», — отмечается в материале. По данным газеты, Словакии и Болгарии дадут время до начала следующего года для снижения зависимости от российской нефти.

Также турецкое издание подчеркнуло, что в случае введения нефтяного эмбарго особенно остро проблемы будут ощущаться в таких странах, как Нидерланды, Германия и Италия, которые получают больше всего нефти из России среди стран ЕС. Также это серьезно повлияет и на рост цен на продукты.

Ранее в этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках шестого пакета санкций ЕС предложит запретить импорт российской нефти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, в свою очередь, что если западные страны хотят сделать России по-настоящему больно, то им следует вместо новых рестрикций просто взять и отменить самих себя.

А заведующий кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Известиям» тогда же сообщил, что Запад, который с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, на деле своими антироссийскими рестрикциями ставит на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

23 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер высказал мнение, что остановка импорта российских энергоресурсов может стать «серьезной проблемой» для всех стран Европейского союза. Он также добавил, что запасов углеводородов в Словакии для частных потребителей в случае остановки поставок хватит всего на год. Так, уже известно, что Болгария и Чехия намерены выйти из эмбарго на импорт нефти из России в случае его принятия в ЕС.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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