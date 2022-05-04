Еврокомиссия передала совету ЕС на утверждение шестой пакет санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) передала совету Евросоюза (ЕС) на утверждение шестой пакет санкций против России. Об этом в среду, 4 мая, сообщил представитель представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге.

«То, что сегодня представила (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Ред.) — это предложение по пакету санкций, которое было направлено Совету», — приводит его слова «РИА Новости».

Теперь оно будет обсуждаться Советом, который может внести изменения в эти предложения, добавил он.

Окончательное решение по ограничительным мерам принимают страны в рамках Совета ЕС.

Ранее в этот день глава ЕК в Страсбурге заявила, что Европейская комиссия готовится представить новый пакет санкций против России 4 мая. По ее словам, в рамках шестого пакета санкций ЕС предложит запретить импорт российской нефти. Как уточнила глава Еврокомиссии, это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти.

Также шестой пакет санкций предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России.

Газета Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС сообщила, что ЕК планирует предложить отключить Московский кредитный банк (МКБ) и Россельхозбанк от международной платежной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций. По данным издания, шестой пакет санкций коснется и Сбербанка.

Заведующий кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Известиям» сообщил, что Запад, который с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, на деле своими антироссийскими рестрикциями ставит на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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