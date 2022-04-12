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Генсек ОПЕК Баркиндо предупредил ЕС о невозможности возместить российскую нефть

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Утраченные на фоне санкции против России объемы российской нефти, поставляемой в страны Евросоюза (ЕС), невозможно будет компенсировать. Об этом заявил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо на встрече с официальными лицами ЕС.

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«Учитывая текущий прогноз по спросу, было бы почти невозможно компенсировать потерю объемов такого масштаба», — приводит его слова агентство Reuters.

Баркиндо подчеркнул, что результате антироссийских санкций мировой рынок может потерять около 7 млн баррелей российской нефти в день, таким образом, может произойти одно из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю.

По мнению генерального секретаря ОПЕК, даже если организация задействует резервные производственные мощности, чтобы помочь ЕС справиться с кризисом, это не исправит ситуацию.

Ранее в этот день в Люксембурге состоялась встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, на которой обсуждались дальнейшие шаги в связи с ситуацией на Украине, включая санкции против России. В том числе обсуждался вопрос об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа, в котором страны ЕС до сих пор не достигли единства. Согласовать отказ от российских энергоресурсов страны Европы так и не смогли.

До этого, в конце марта, страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль.

Сейчас на фоне санкций против России цены на нефть находятся в районе отметки $100 за баррель. По оценке ОПЕК, сокращение предложения российской нефти на рынке из-за санкций может превысить 7 млн ​​баррелей в сутки.

Новые санкции Запада последовали в ответ на проводимую РФ военную операцию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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