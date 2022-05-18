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Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза заблокирован

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) заблокирован. Об этом 18 мая сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Фифти нефти: ЕС не убедил Венгрию отказаться от энергосырья из РФ
Как главы МИД стран объединения вновь пытались согласовать шестой пакет санкций против Москвы

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса», — сказал он в эфире канала Rai News 24.

16 мая сообщалось, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что проблемой, как и ранее, «стали разногласия по поводу эмбарго на нефть».

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

6 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан сказал, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуются минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

Так, 17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

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