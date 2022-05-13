Прямой эфир
Сюжет:

Politico узнала об идее ЕС отложить эмбарго на нефть из России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Об этом 12 сообщила газета Politico.

Бумажное эмбарго: готов ли ЕС к замещению нефти из России
Многие страны не смогут этого сделать и через годы

«Действительно, существует идея разделить пакет, поскольку мы согласовали его на 90%, а именно двигаться вперед со всем, кроме запрета на нефть», — сказал один из дипломатов ЕС.

Он добавил, что отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал» и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против.

Тем не менее, уверен автор статьи, любое ослабление нефтяного пакета подорвет доверие к ЕС.

10 мая депутат Государственной думы Сергей Бурлаков спрогнозировал, что в ЕС специально затянут согласование нефтяного эмбарго для России, чтобы снять с обсуждения этот вопрос. Первый сигнал, что Европа не готова к разрыву отношений с РФ, — это заявления западных журналистов об осуществлении «кошмарного сценария» после введения эмбарго на российское сырье, уверен он.

Эмбарго на российскую нефть включено в шестой пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций. За несколько дней до этого, 4 мая, также не пришли к соглашению по введению эмбарго на импорт нефти из России, тогда обеспокоенность выразили Чехия и Болгария, Венгрия и Словакия хотели быть освобождены от запрета на поставки нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022