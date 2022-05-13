Politico узнала об идее ЕС отложить эмбарго на нефть из России

В Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Об этом 12 сообщила газета Politico.

«Действительно, существует идея разделить пакет, поскольку мы согласовали его на 90%, а именно двигаться вперед со всем, кроме запрета на нефть», — сказал один из дипломатов ЕС.

Он добавил, что отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал» и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против.

Тем не менее, уверен автор статьи, любое ослабление нефтяного пакета подорвет доверие к ЕС.

10 мая депутат Государственной думы Сергей Бурлаков спрогнозировал, что в ЕС специально затянут согласование нефтяного эмбарго для России, чтобы снять с обсуждения этот вопрос. Первый сигнал, что Европа не готова к разрыву отношений с РФ, — это заявления западных журналистов об осуществлении «кошмарного сценария» после введения эмбарго на российское сырье, уверен он.

Эмбарго на российскую нефть включено в шестой пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций. За несколько дней до этого, 4 мая, также не пришли к соглашению по введению эмбарго на импорт нефти из России, тогда обеспокоенность выразили Чехия и Болгария, Венгрия и Словакия хотели быть освобождены от запрета на поставки нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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