Орбан назвал эмбарго на энергоресурсы из России атомной бомбой для экономики

Введение Европейским союзом (ЕС) эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен игнорирует тот факт, что государства ЕС находятся в разных условиях, и вносит инициативы, которые игнорируют индивидуальные параметры стран.

«Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе <…> Нам потребуется минимум пять лет, а также деньги, чтобы мы могли перестроиться на другой порядок и реорганизовать заводы, поэтому мы вернули предложение Еврокомиссии на доработку», — приводит портал Index.hu слова Орбана.

4 мая сообщалось, что Евросоюзу не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Уточнялось, что Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность относительно предложенных мер.

5 мая Орбан пояснял, что предлагаемые санкции потребуют от Венгрии «серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей».

Ряд государств, в том числе все страны Евросоюза, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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