Истерический максимум: Европе грозит инфляционный шок из-за новых санкций

Европу накрыла рекордная инфляция. Антироссийские санкции ввергли европейские страны в кризис, вслед за энергоносителями подорожало абсолютно всё. Рост цен в еврозоне достиг исторического максимума — 8,1%. Экономисты уверены: это только начало и после шестого пакета санкций ЕС, предполагающего частичный отказ от российской нефти, инфляционная спираль рискует выйти из-под контроля. Подробнее — в материале «Известий».

Дорожает всё

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по предварительным данным Евростата, достигла исторического максимума в 8,1%. Речь идет о седьмом подряд рекорде — в апреле показатель достигал 7,4%. Основной вклад в рост цен вносит подорожание энергоносителей (39,2% в мае по сравнению с 37,5% в апреле), продуктов, алкоголя и табачных изделий (7,5% по сравнению с 6,3% в апреле), промышленных товаров (4,2% по сравнению с 3,8% в апреле).

Среди стран еврозоны больше всего потребительские цены выросли в мае в Эстонии — на 20,1%, в Литве (18,5%) и Латвии (16,4%). В крупнейших экономиках Европы Германии и Франции — на 8,7 и 5,8% соответственно. В Германии аналогичный уровень инфляции был зафиксирован зимой 1973/74 года. Рост цен оказался рекордным в Италии (7,3%) и Испании (8,5%).

Истерический максимум_1 Фото: Global Look Press/Lu Yang

Ключевая причина — резкий взлет цен на энергоносители, топливо подорожало на 157% год к году, газ — более чем в четыре раза, соответственно дорожают и другие сырьевые товары, включая продовольствие.

«Высокие цены на газ, которые хотя и не поднимаются дальше, но трансформируются с задержкой в рост тарифов на газ и электроэнергию для конечных потребителей; высокие цены на нефть, которые через дорогое топливо для транспорта перекладываются с задержкой на конечных потребителей. Рост цен на зерно, который начался в феврале и трансформируется теперь в рост цен на мясо и другие производные товары», — поясняет главный макроэкономист «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Инфляционное цунами

Наблюдатели констатируют: экономическая ситуация в еврозоне носит катастрофический характер и нынешние показатели — только начало инфляционного цунами на потребительских рынках. На дальнейший рост цен указывает резко взлетевший индекс цен производителей — показатель стал исключительно высоким для региона.

Истерический максимум_2 Фото: Global Look Press/Daniel Vogl

« Есть индикатор, который обычно называют предтечей уровня потребительской инфляции. Таким индикатором является индекс цен производителей. И он достиг в еврозоне просто невероятных значений — 36,8% в годовом выражении », — указывает экономист Петр Заборцев.

Как добавляет Антон Прокудин, значение имеет также помесячная инфляция в сопоставимые периоды прошлого года. Так, в мае–июне 2021 года рост цен в еврозоне составил 0,3% (против предварительных 0,8% в мае этого года), а в июле он был равен –0,1%, поэтому в июне–июле нынешнего года ускорение годового значения инфляции в еврозоне продолжится.

Новый удар

В конце мая Европа ввела шестой пакет санкций против России, предполагающий частичный отказ от российской нефти. На этом фоне котировки уже обновили двухмесячные максимумы. Отказ от российского топлива обернется для ЕС дефицитом энергоресурсов. Это отправит нефть к новым высотам. Стоимость барреля Brent прибавит еще как минимум $30 с нынешних $120.

— Мы ожидаем, что цены на нефть в результате эмбарго вырастут на $15–20 за баррель, хотя вступление ограничительных мер в силу сдвинуто на декабрь, когда спрос на топливо обычно падает. Подорожание приведет к увеличению расходов потребителей в Евросоюзе на топливо, а также дополнительно ускорит инфляцию, которая и так находится на самом высоком уровне с момента образования еврозоны, — пояснил «Известиям» руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

Истерический максимум_3 Фото: Global Look Press/Joko

Расплачиваться за политические решения руководства ЕС, как обычно, придется рядовым гражданам. Крупнейшие экономики Европы уже охватил «кризис стоимости жизни», когда людям приходится выбирать между покупкой еды и оплатой отопления.

«От роста цен на топливо пострадает логистика, и ее издержки будут переложены на конечных потребителей. Поэтому сильнее вырастут в цене товары с малой стоимостью (дешевые продукты повседневного потребления), поскольку транспортная составляющая в их конечной стоимости более существенная», — отмечает Антон Прокудин из «Ингосстрах-Инвестиции».

Дорожать будет всё: бензин, еда, одежда, ЖКХ, медикаменты, потребительские товары повседневного и долгосрочного пользования. По мнению Сергея Черникова, доцента экономического факультета РУДН, в ближайшие полтора года в ЕС будут происходить примерно такие же процессы, как в России начала 1990-х годов: резкое обеднение больших масс населения, снятие многих социальных пособий и субсидий. А многие привычные атрибуты вроде утреннего стаканчика латте перейдут в разряд роскоши.

«Худший кошмар»

Если Евросоюз откажется от российской нефти, ему придется столкнуться с худшим кошмаром политиков — стагфляцией, пишет американское издание OilPrice. Cтагфляционные опасения набирают силу: более 70% инвесторов ожидают «экономического шторма» на фоне антироссийских санкций.

«Цены на энергоносители уже достигли заоблачных высот, а на сырьевых рынках наблюдается беспрецедентный скачок цен. Самое главное, мировые запасы нефти сокращаются», — пишет OilPrice.

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Автор статьи отмечает, что украинский кризис обнажил глубину экономических взаимосвязей в Европе и поставил под сомнение восстановление стран от последствий пандемии. Сегодня они переживают стремительный рост цен на энергоносители и, по сути, испытывают кризис, связанный с инфляцией.

Тем не менее планы у ЕС амбициозные: сократить импорт российской нефти к концу 2022 года на 92%.