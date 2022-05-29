Плохо мы мадьяр знаем: венгры запретили иностранцам покупать бензин

Венгрия запретила машинам с иностранными номерами покупать в стране топливо по сниженным ценам. Так, Будапешт решил бороться с «бензиновым туризмом». Из соседних государств хлынули автомобили на самые дешевые в Евросоюзе АЗС. В самой стране цены на бензин заморожены с ноября прошлого года и составляют €1,25 за литр. Что затеял премьер-министр Виктор Орбан и сможет ли он и дальше проводить такую экономическую политику — разбирались «Известия».

Халявы не будет

С пятницы, 27 мая, в Венгрии заправлять бензином по сниженным ценам теперь можно будет только автомобилям с венгерскими номерами. Иностранцы тоже смогут заправлять свои машины, но только по рыночным ценам, «чтобы предотвратить злоупотребления». С таким заявлением выступил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Он отметил, что сейчас в Венгрии можно купить топливо по самым выгодным ценам в Европе. Это спровоцировало рост «бензинового туризма», особенно на приграничных территориях, что, в свою очередь, угрожает поставкам, а также «ставит под угрозу энергетическую безопасность» страны.

Будет ли эта мера противоречить правилам, регулирующим единый рынок Евросоюза, запрещающий дискриминацию по признаку гражданства или страны проживания, чиновник уточнять не стал.

Плохо мы мадьяр знаем Фото: REUTERS/Marton Monus

Дело в том, что Будапешт заморозил цены на бензин и дизельное топливо еще в ноябре прошлого года сроком на три месяца. Позже власти продлили эту меру до 1 июля. В правительстве объяснили, что пошли на такие шаги, чтобы сдержать последствия растущей инфляции, которая, по прогнозам ЦБ страны, может в ближайшее время превысить 10% по сравнению с предыдущим годом.

После того как страны Запада ввели антироссийские санкции, из других стран Евросоюза хлынули машины на венгерские АЗС .

В тур за дешевым бензином

« Словаки, приезжающие заправлять свои баки в Венгрию, могут сэкономить до 200 форинтов (порядка €0,52) за каждый литр. Неудивительно, что у северных и западных границ «бензиновый туризм» зашкаливает », — пишет Daily News Hungary.

Как отмечает издание, местные жители жалуются, что больше половины машин на заправках — иностранные, а им самим порой не хватает бензина. Порой в сутки разрешали купить лишь по 10 л. Так, венгерское топливо стоит 480 форинтов, или €1,25 за литр, в то время как в Австрии — 670 форинтов (€1,75), в Хорватии — 630 форинтов (€1,64). Между тем в Греции, Дании, Финляндии или Норвегии приходится платить 800–900 форинтов (€2,09–2,35) за литр.

Плохо мы мадьяр знаем Фото: Getty Images/NurPhoto

Так, иностранцы готовы проехать несколько десятков километров для того, чтобы купить более дешевое топливо. « В Шопроне местные жители уже несколько месяцев жалуются, что австрийские «бензиновые туристы» сделали их город непригодным для жизни », — сообщает газета.

«Думаю, нам придется в итоге подстроиться под цены соседних стран, хотим мы этого или нет», — приводит издание слова владельца заправочной станции Андраша Тота.

Против санкций

Около 60% нефти Венгрия импортирует из России. Будапешт не раз заявлял, что выступает против введения шестого пакета санкций против Москвы и не поддержит запрет на импорт российской нефти в Евросоюз, отмечая при этом, что страна не хочет, чтобы эмбарго, в частности, распространялось на импорт сырой нефти по трубопроводам.

В стране подчеркивали, что в противном случае этот может нанести ущерб энергобезопасности Венгрии. «Не должны приниматься необдуманные санкции, потому что антироссийские санкции равняются одной атомной бомбе, это может привести к тому, что мы не только не сможем накормить свой народ, но и получим массу мигрантов на границе», — заявил Виктор Орбан.

Плохо мы мадьяр знаем Виктор Орбан на заседании венгерского парламента, май 2022 года Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Схожую позицию разделяют и в Москве. Так, вице-премьер Александр Новак заявил, что в случае введения запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель.

В результате 25 мая власти ввели в стране чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине. По словам главы правительства, так он сможет принять меры для защиты государства в условиях надвигающегося экономического кризиса.

Варианты развития событий

— Сейчас для Виктора Орбана с политической точки зрения очень важно держать цены на топливо. Но долго, как мне кажется, он продержаться не сможет. Во-первых, у него очень нервные соседи. Во-вторых, самим венграм надоест наплыв машин из соседних стран. В результате есть два варианта развития событий: либо венгры установят границы, что фактически означает выход из Европейского союза, либо они придут к среднеевропейским ценам на бензин. А для премьера Орбана это будет означать проблемы внутри страны , — отметил в беседе с «Известиями» профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

В свою очередь доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина отмечает, что венгры уже давно стремятся сделать свою энергетику более самостоятельной и менее зависимой от геополитических пертурбаций, происходящих в последнее время.

Плохо мы мадьяр знаем Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

— В этих проектах, нацеленных на относительную самостоятельность и расширение энергетических возможностей, венгры делают ставку на Россию, а не на сотрудничество со странами ЕС или государствами — партнерами Европейского союза, включая США. Венгры понимают, что для них наиболее удобный вариант получения энергоносителей — из России. Это и более дешево, это и трубопроводная нефть, а не сжиженная, и к тому же тут больше вариантов для развития страны. У России покупать выгодно, соответственно присутствует прагматический курс Будапешта , — отметила политолог.

Еремина подчеркивает, что это, в свою очередь, влияет на себестоимость бензина в Венгрии.

— Эта цена намного лучше, чем в других странах ЕС, которые уже лихорадит. Особенно в тех государствах, которые отказались от российской нефти. В этом смысле в Венгрии ситуация более стабильна. Кроме того, в Будапеште избегают однозначных оценок относительно ситуации на Украине , — пояснила специалист.

Меры, принятые венгерскими властями, направлены на уменьшение оттока топлива из страны, сообщил в беседе с «Известиями» глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Плохо мы мадьяр знаем Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

— В моей родной Бессарабии, на юге Одесской области, где есть возможность подвозить топливо из Молдавии и Румынии, дизель стоит 80 гривен (€2,61, или 168 рублей) за литр. У венгров есть собственные небольшие объемы нефти, но этой добычи категорически недостаточно для обеспечения внутренних потребностей. Остальные обеспечивает российская нефть, идущая по нефтепроводу «Дружба». В Венгрии есть один нефтеперерабатывающий завод — Duna, его мощность чуть больше 8 млн т. Для сравнения: в Рязани есть нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», его мощность — 18 млн т. За счет Duna и нефти из нефтепровода «Дружба» Венгрия может практически полностью обеспечивать свои внутренние потребности по топливу , — пояснил политолог.

Эксперт добавил, что в прошлом году Будапешт перезаключил газовый контракт с Москвой и стал получать газ в обход Украины.