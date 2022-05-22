Из заряда вон: что ждет ЕС без поставок электроэнергии из России

Отказ от поставок электроэнергии из России может привести к ее дефициту в Европе и подорожанию на 20% уже к середине июня , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Такой рост цен вероятен в странах, покупавших наибольшие объемы электричества у РФ — в Финляндии и государствах Прибалтики, уточнили специалисты. Ранее стало известно, что европейская биржа Nord Pool решила поставить на паузу взаимодействие с дочерними структурами «Интер РАО». В компании «Известиям» подтвердили, что получили уведомление от биржи о приостановке торгов «в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии».

На остановке

Прекращение поставок электроэнергии из России может привести к дефициту и подорожанию электричества в Европе , уверены опрошенные «Известиями» эксперты. По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, крупнейшие покупатели электричества из РФ — Финляндия и страны Прибалтики. Без российских поставок эти государства могут столкнуться с дефицитом энергии — ситуация может привести к обесточиванию населенных пунктов и предприятий , добавил он.

— Именно для Финляндии и стран Прибалтики возникают риски из-за остановки поставок из РФ. Особенно если лето будет жарким (потребуется много электроэнергии на кондиционирование. — «Известия»), — сказал Александр Фролов.

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При этом в масштабах всей Европы прекращение поставок из России значимых рисков не создает, добавил он.

Ранее литовский сетевой оператор Litgrid сообщил, что биржа Nord Pool, осуществляющая продажу электричества в Европе, с 22 мая приостановила работу с дочерними структурами «Интер РАО» . Это компания-монополист по экспорту электроэнергии из РФ.

Из заряда вон Фото: Global Look Press/imageBROKER/Sonja Jordan

В «Интер РАО» «Известиям» подтвердили, что получили уведомление Nord Pool о приостановке торговли «в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии» . 13 мая «Интер РАО» уже подтверждала изданию остановку поставок в Финляндию.

«В сложившейся ситуации отсутствия денежных поступлений, RAO Nordic не в состоянии осуществлять платежи за импортируемую из России электроэнергию. Поэтому мы вынуждены приостановить импорт электроэнергии начиная с 14 мая», — заявили тогда в компании, выразив надежду на улучшение ситуации и продолжение сотрудничества с западными странами.

При этом экспорт электроэнергии — важная, но не главная составляющая деятельности «Интер РАО», поэтому компания будет продолжать успешно развиваться, заметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

На пути к рекорду

То, что за российскую электроэнергию невозможно заплатить, связано с политическими причинами , указал директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.

— ЕС давно взаимодействует с Россией, исходя из политических смыслов, интересы экономики и бизнеса отодвинуты на второй план. Страны Балтии и Финляндия составляли основу для российского экспорта электроэнергии, — отметил эксперт.

По данным «Интер РАО», в 2021-м компания увеличила экспорт электроэнергии на 86,1% до 21,77 млрд кВт ч . Рост поставок за рубеж был связан в том числе низкими температурами воздуха в начале и в конце года и жарой с низкой влажностью летом. Плюс в теплый период сокращалась выработка на ветряных электростанциях. Крупнейшими импортерами российской электроэнергии в 2021 году оставались Финляндия (8,17 млрд кВт ч) и страны Балтии (4,72 млрд кВт ч).

Из заряда вон Фото: Global Look Press/imageBROKER/Daniel Schoenen

Если эти страны перестанут получать электроэнергию из России, в них возможен дефицит ресурса и его подорожание на 20% уже к середине июня , считает Андрей Лобода. При этом цены на электричество в Европе и так уже достигли рекордных значений на фоне энергокризиса. Цена МВт•ч в некоторых странах ЕС выше €300. Для сравнения: в России то же количество энергии стоит примерно 2,5 тыс. рублей, отметил Андрей Лобода.

В 2022 году Европа столкнется с самым большим счетом за электроэнергию в последнем десятилетии , заявлял ранее в интервью «Известиям» председатель комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса Эрнесто Ферленги. Он отметил: по подсчетам Citigroup, основанных на февральских форвардных ценах, общий счет в регионе составит около $1 трлн — вместо примерно $300 млрд в прошлом году и $500 млрд в 2019-м . Эти прогнозы были сделаны до начала спецоперации на Украине и новой волны антироссийских санкций.

На стоимость электроэнергии влияют и цены на газ и нефть . Сейчас же на фоне ограничений торговли с Россией энергоносители продолжают дорожать . По данным лондонской биржи ICE, стоимость газа остается выше $1000 за 1 тыс. куб. м, а баррель Brent выше $100.

В целом выручка российского бизнеса от экспорта электроэнергии с учетом роста поставок могла достичь $1 млрд в этом году, причем более половины объема пришлось бы на поставки в Европу, отметил Андрей Лобода. Как писали «Известия», в 2020-м наша страна заработала $480 млн на поставках электричества за рубеж.