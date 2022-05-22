 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
МО РФ сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотников за сутки
Мир
Зеленский намерен наделить граждан Польши особым статусом на Украине
Мир
Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме в режиме видеоконференции
Мир
ВОЗ сообщила о 92 подтвержденных случаях оспы обезьян среди людей
Мир
Украина вышла из Соглашения СНГ об увековечении памяти народов в ВОВ
Общество
Синоптик предупредил о заморозках в европейской части России
Политика
Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным
Мир
Пострадавший при взрыве глава Энергодара находится в реанимации
Мир
Байден призвал всех обеспокоиться из-за распространения оспы обезьян
Спорт
Гендиректор «Зенита» подтвердил уход Дзюбы из клуба
Армия
ВС РФ поразили три пункта управления ВСУ за сутки
/

Из заряда вон: что ждет ЕС без поставок электроэнергии из России

Насколько может подорожать свет для европейцев
Фото: Global Look Press/hutchison
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ от поставок электроэнергии из России может привести к ее дефициту в Европе и подорожанию на 20% уже к середине июня, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Такой рост цен вероятен в странах, покупавших наибольшие объемы электричества у РФ — в Финляндии и государствах Прибалтики, уточнили специалисты. Ранее стало известно, что европейская биржа Nord Pool решила поставить на паузу взаимодействие с дочерними структурами «Интер РАО». В компании «Известиям» подтвердили, что получили уведомление от биржи о приостановке торгов «в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии».

На остановке

Прекращение поставок электроэнергии из России может привести к дефициту и подорожанию электричества в Европе, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, крупнейшие покупатели электричества из РФ — Финляндия и страны Прибалтики. Без российских поставок эти государства могут столкнуться с дефицитом энергии — ситуация может привести к обесточиванию населенных пунктов и предприятий, добавил он.

— Именно для Финляндии и стран Прибалтики возникают риски из-за остановки поставок из РФ. Особенно если лето будет жарким (потребуется много электроэнергии на кондиционирование. — «Известия»), — сказал Александр Фролов.

Реклама

При этом в масштабах всей Европы прекращение поставок из России значимых рисков не создает, добавил он.

Ранее литовский сетевой оператор Litgrid сообщил, что биржа Nord Pool, осуществляющая продажу электричества в Европе, с 22 мая приостановила работу с дочерними структурами «Интер РАО». Это компания-монополист по экспорту электроэнергии из РФ.

Из заряда вон
Эстония
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Sonja Jordan

В «Интер РАО» «Известиям» подтвердили, что получили уведомление Nord Pool о приостановке торговли «в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии». 13 мая «Интер РАО» уже подтверждала изданию остановку поставок в Финляндию.

«В сложившейся ситуации отсутствия денежных поступлений, RAO Nordic не в состоянии осуществлять платежи за импортируемую из России электроэнергию. Поэтому мы вынуждены приостановить импорт электроэнергии начиная с 14 мая», — заявили тогда в компании, выразив надежду на улучшение ситуации и продолжение сотрудничества с западными странами.

При этом экспорт электроэнергии — важная, но не главная составляющая деятельности «Интер РАО», поэтому компания будет продолжать успешно развиваться, заметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

На пути к рекорду

То, что за российскую электроэнергию невозможно заплатить, связано с политическими причинами, указал директор по внешним связям компании BitRiver Андрей Лобода.

— ЕС давно взаимодействует с Россией, исходя из политических смыслов, интересы экономики и бизнеса отодвинуты на второй план. Страны Балтии и Финляндия составляли основу для российского экспорта электроэнергии, — отметил эксперт.

По данным «Интер РАО», в 2021-м компания увеличила экспорт электроэнергии на 86,1% до 21,77 млрд кВт ч. Рост поставок за рубеж был связан в том числе низкими температурами воздуха в начале и в конце года и жарой с низкой влажностью летом. Плюс в теплый период сокращалась выработка на ветряных электростанциях. Крупнейшими импортерами российской электроэнергии в 2021 году оставались Финляндия (8,17 млрд кВт ч) и страны Балтии (4,72 млрд кВт ч).

Из заряда вон
электричество
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Daniel Schoenen

Если эти страны перестанут получать электроэнергию из России, в них возможен дефицит ресурса и его подорожание на 20% уже к середине июня, считает Андрей Лобода. При этом цены на электричество в Европе и так уже достигли рекордных значений на фоне энергокризиса. Цена МВт•ч в некоторых странах ЕС выше €300. Для сравнения: в России то же количество энергии стоит примерно 2,5 тыс. рублей, отметил Андрей Лобода.

В 2022 году Европа столкнется с самым большим счетом за электроэнергию в последнем десятилетии, заявлял ранее в интервью «Известиям» председатель комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса Эрнесто Ферленги. Он отметил: по подсчетам Citigroup, основанных на февральских форвардных ценах, общий счет в регионе составит около $1 трлн — вместо примерно $300 млрд в прошлом году и $500 млрд в 2019-м. Эти прогнозы были сделаны до начала спецоперации на Украине и новой волны антироссийских санкций.

На стоимость электроэнергии влияют и цены на газ и нефть. Сейчас же на фоне ограничений торговли с Россией энергоносители продолжают дорожать. По данным лондонской биржи ICE, стоимость газа остается выше $1000 за 1 тыс. куб. м, а баррель Brent выше $100.

В целом выручка российского бизнеса от экспорта электроэнергии с учетом роста поставок могла достичь $1 млрд в этом году, причем более половины объема пришлось бы на поставки в Европу, отметил Андрей Лобода. Как писали «Известия», в 2020-м наша страна заработала $480 млн на поставках электричества за рубеж.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022