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Экс-министр нацобороны Греции назвал эмбарго на нефть РФ сумасшествием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Решение Евросоюза (ЕС) ввести эмбарго на российскую нефть подобно сумасшествию из-за обратного эффекта, который последует за ним, заявил во вторник, 31 мая, бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос.

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«Решение ЕС ввести эмбарго на российскую нефть разорвет нас всех на части стоимостью литра [бензина] в €5, вместо того, чтобы хоть как-то навредить России. Вы просто с ума сошли», — написал он в Twitter.

Панос Камменос занимал пост министра нацобороны Греции в 2015 — 2019 годах при правительстве лидера партии СИРИЗА Алексиса Ципраса.

Эмбарго на поставки российской нефти — один из пунктов очередного, шестого, пакета антироссийских санкций Евросоюза. Ранее, 31 мая, лидерам стран — членов ЕС удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю.

При этом эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу. По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, такое решение является временной мерой.

Позже в этот день лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС сократит экспорт нефти из России к концу года на 92%. Он снова указал на то, что Европа намерена избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее.

24 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России. Она обосновала это тем, что немедленный отказ поднимет цены на черное золото и будет выгоден Москве, чего Европа не хочет допускать.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что страны ЕС в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

С начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса страны Запада начали ужесточать санкции против РФ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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