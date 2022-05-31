Макрон сообщил о планах ЕС сократить экспорт нефти из РФ на 92% до конца года

Евросоюз (ЕС) сократит экспорт нефти из России к концу года на 92%. Об этом 31 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Шестой пакет санкций позволит ‹...› впервые ввести санкции в отношении нефтяной (отрасли РФ. — Ред.). К концу года (ЕС сократит использование российской нефти. — Ред.) на 92%», — цитирует его французская газета Le Parisien.

Макрон указал на то, что ЕС решил избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее.

Ранее во вторник стало известно, что лидерам стран — членов ЕС удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против России, которое коснется поставок нефти по морю.

При этом эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу. Однако по словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, такое решение является временной мерой.

По словам директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, введение ЕС частичного запрета на импорт российской нефти приведет к переориентации рынков и росту цен на энергоресурсы. Правосудов считает, что высокие цены на нефть позволят избежать серьезных потерь. Россия переориентируется на другие рынки, прежде всего на Индию и Китай. Также он отметил, что Европе непросто будет в короткие сроки найти замену поставкам из России.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также отметил в свою очередь, что Россия найдет других импортеров нефти.

24 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России. Она обосновала это тем, что немедленный отказ поднимет цены на черное золото и будет выгоден Москве, чего Европа не хочет допускать.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что страны ЕС в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

С начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса страны Запада начали ужесточать санкции против РФ. Спецперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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