Страны ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти

Лидеры стран — членов Евросоюза пришли к договоренности о частичном запрете на импорт нефти из России. Об этом во вторник, 31 мая, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в своем аккаунте Twitter.

«[Достигнуто] соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это сразу покрывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее [армии]. Максимальное давление на Россию с целью прекращения <спецоперации по защите Донбасса>», — рассказал политик.

Решение Евросовета через свой Twitter-аккаунт также поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен, заявившая о том, что Евросоюз планирует отказаться от импорта российской нефти на 90% уже к концу текущего года.

Ранее, 24 мая, Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России. Она обосновала это тем, что немедленный отказ поднимет цены на черное золото и будет выгоден Москве, чего Европа не хочет допускать.

Комментируя европейские ограничения на поставку российских углеводородов, президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

О возможности введения эмбарго на импорт российской нефти накануне, 30 мая, «Известиям» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он отметил, что ЕС не может согласовать новый пакет санкций из-за позиции Венгрии уже месяц, и им нужно ввести хоть какие-то рестрикции для «сохранения лица».

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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