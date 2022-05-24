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Глава ЕК признала невозможность немедленного эмбарго на нефть из РФ

Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против немедленного запрета на российскую нефть
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Фото: Global Look Press/Valery Lukyanov/Russian Look
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Евросоюз (ЕС) не может позволить себе ввести полный запрет на российские энергоносители в ближайшее время. Об этом во вторник, 24 мая, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Если мы полностью и немедленно — с сегодняшнего дня — откажемся от нефти, он [президент РФ Владимир Путин], вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и выручить за нее большую сумму. Это наполнит его военную казну», — подчеркнула она в интервью для телеканал MSNBC.

По словам фон дер Ляйен, необходимо найти компромисс между интересами европейской экономики и намерением оказывать влияние на политику Москвы.

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Между тем, как отметила председатель ЕК, текущая ситуация стимулирует Европу искать возобновляемые источники энергии. Она добавила, что сокращать энергетическую зависимость следует планомерно и терпеливо. Так, со временем Европа сможет добиться полного и безвозвратного отказа от российских энергоносителей.

Ранее обозреватель газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует. У Норвегии, Нидерландов, Алжира и других экспортеров нет возможности обеспечивать повышенный спрос на голубое топливо в течение длительного времени, уточнил он.

18 мая стало известно, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) был заблокирован. Среди ограничений этого пакета был пункт касательно эмбарго на импорт нефти из РФ. Однако не всем эта идея понравилась. Главы МИД стран ЕС несколько раз не могли прийти к общему решению из-за разногласий в этом вопросе, в частности, из-за позиции Венгрии.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан тогда же заявлял, что введение ЕС эмбарго на энергоресурсы из РФ равносильно атомной бомбе для экономики Венгрии. По его словам, стране потребуется минимум пять лет, а также средства для перестройки на другой порядок и реорганизацию производств.

Кроме того, ряд экспертов и экономистов предсказал европейским странам рост цен и перманентный кризис в экономике в случае отказа от российских энергоресурсов.

14 мая, ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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