ЕС придумал план покупки газа из России без нарушения санкций

Евросоюз (ЕС) предложит своим импортерам газа решение, которое поможет избежать нарушения санкций при покупке топлива в России. И при этом идея позволит выполнять новые условия Москвы об оплате газа в рублях. Об этом 14 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, в новом руководстве по платежам за газ Европейская комиссия (ЕК) планирует указать, что компании должны сделать четкое заявление о том, что они считают свои обязательства выполненными, когда платят в евро или долларах по существующим контрактам. Агентство также отмечает, что исполнительный орган ЕС сообщил правительствам на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

«Еще один ключевой момент заключается в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в евро или долларах и заявят о выполнении своих обязательств, от российской стороны не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа», — добавили в издании.

Источник Bloomberg также рассказал, что на той закрытой встрече мнения представителей правительства разделились касательно плана ЕК. По информации издания, поддержали идею Германия, Венгрия, Италия и Франция. Польша внесла «некие юридические ясности». Других же смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях.

Ранее в четверг, 12 мая, Bloomberg также сообщил, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы. В настоящее время число клиентов, заплативших в рублях, остается на уровне четырех, как и в конце апреля. Платежи от других покупателей должны быть произведены позже в этом месяце.

Гендиректор коммуникационного агентства PR Partner Ирина Анисимова рассказала в беседе с «Известиями», что «Газпрому» невыгодно раскрывать названия компаний, которые приняли условия по оплате российского газа в рублях, чтобы не выставлять их в негативном свете в зарубежном медиаполе и сотрудничество можно было бы продолжать.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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