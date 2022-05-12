Эксперт оценила открытие компаниями ЕС счетов для оплаты газа в рублях

«Газпрому» невыгодно раскрывать названия компаний, которые приняли условия по оплате российского газа в рублях, чтобы не выставлять их в негативном свете в зарубежном медиаполе и сотрудничество можно было бы продолжать. Об этом 12 мая заявила «Известиям» генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Ирина Анисимова.

По ее словам, многие СМИ уже процитировали итальянского премьера Марио Драги о согласии компаний ФРГ платить рубли за газ из России.

«Это серая схема, так как технически не нарушает санкции, но де-факто — есть вопросы», — отметила Анисимова.

Некоторые компании в настоящее время «покидают» рынок, но по факту передают во временное пользование российским управленцам с правом выкупа по фиксированной стоимости через 2–3 года, подчеркнула эксперт.

«Крупные компании, которые обладают штатом юристов, найдут способ обойти санкции. По факту сильнее всего санкции ударили по малому бизнесу, у кого денег на таких юристов нет», — отметила она.

Ранее в четверг Bloomberg сообщил, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы. В настоящее время число клиентов, заплативших в рублях, остается на уровне четырех, как и в конце апреля.

11 мая премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции сообщил, что Германия, крупнейший импортер российского газа, уже оплатила поставки российского газа в рублях. Он уточнил, в настоящее время нет пояснений, нарушают ли рублевые платежи санкции. При этом ранее правительство ФРГ заверяло, что продолжает платить в евро.

10 мая Reuters сообщило, что газовая компания из Германии VNG намерена в будущем переводить платежи Газпромбанку за российский газ в евро и ожидает, что трудностей с конвертацией в рубли не возникнет. При этом в газовом концерне уточнили, что оплатят счет «в соответствии с запланированной процедурой, чтобы гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику».

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию России.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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