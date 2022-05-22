Во Франции признали невозможность замены РФ в поставках газа в Европу

В долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует. Такое мнение высказал обозреватель из газеты Le monde diplomatique Акрам Белкаид.

Как отмечает автор статьи, у Норвегии, Нидерландов, Алжира и других экспортеров нет возможности обеспечивать повышенный спрос на голубое топливо в течение длительного времени, они могут рассматриваться лишь как резервные продавцы.

«Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго», — отмечается в апрельской статье.

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Кроме того, подчеркивает автор статьи, европейские страны не могут осуществлять поставки газа из Ливии, поскольку там идет гражданская война, а Египет не намерен экспортировать газ из-за осмотрительности в отношениях с Россией.

«Удаленное географическое положение других производителей, таких как Нигерия или Ангола, в сочетании с разной степенью устарелости их мощностей не позволяет им стать надежной заменой России», — утверждает газета.

Белкаид считает, что воспользоваться возникшей ситуацией планируют США, рассчитывая увеличить поставки своего сниженного природного газа в Европу.

20 мая источники Reuters сообщили о том, что Германия и Италия заявили своим компаниям о возможности открытия счетов в рублях для покупки газа РФ без нарушения антироссийских санкций. Отмечалось, что это произошло еще до того, как 12 мая итальянская нефтегазовая компания Eni заявила о намерении продолжить закупать российский газ в мае, даже если оплата будет производиться в рублях. Сообщалось, что руководство Eni одобрило этот шаг после заявления «Газпрома» о том, что рублевые платежи не нарушат санкции ЕС.

На следующий день в министерстве экономики Германии подтвердили, что в вопросе оплаты российского газа страна будет ориентироваться на рекомендации Евросоюза. Согласно новому регламенту, распространенному Еврокомиссией 14 мая, европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций.

19 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что уже около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Он также назвал введение оплаты за газ в рублях вынужденной мерой, уточнив, что это необходимо для сохранения экспортной выручки.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.