Итальянская Eni заявила о готовности оплачивать газ в рублях

Итальянская нефтегазовая компания Eni намерена продолжить закупать российский газ в мае, даже если оплата будет производиться в рублях. Об этом в четверг, 12 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Согласно последним данным, Eni еще не открыла рублевый счет, но ведет юридическую работу по подготовке к его открытию в случае необходимости», — говорится в публикации.

Руководство компании одобрило этот шаг после заявления «Газпрома» о том, что рублевые платежи не нарушат санкции ЕС, поскольку центральный банк России не будет принимать непосредственного участия в операции.

Ранее в четверг стало известно, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы. В настоящее время число клиентов, заплативших в рублях, остается на уровне четырех, как и в конце апреля.

11 мая премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции сообщил, что Германия, крупнейший импортер российского газа, уже оплатила поставки российского газа в рублях. Он уточнил, в настоящее время нет пояснений, нарушают ли рублевые платежи санкции. При этом ранее правительство ФРГ заверяло, что продолжает платить в евро.

10 мая Reuters сообщило, что газовая компания из Германии VNG намерена в будущем переводить платежи Газпромбанку за российский газ в евро и ожидает, что трудностей с конвертацией в рубли не возникнет. При этом в газовом концерне уточнили, что оплатят счет «в соответствии с запланированной процедурой, чтобы гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику».

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию России.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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