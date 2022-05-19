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Около половины импортеров российского газа открыли рублевые счета для оплаты

Новак: около половины импортеров российского газа открыли рублевые счета для оплаты по новой схеме
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме, сообщил вице-премьер Александр Новак 19 мая в ходе марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».

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По его словам, отдельные крупные потребители российского газа готовы платить по новой схеме. Вице-премьер отметил, что российская сторона в ближайшие дни увидит окончательный список иностранных компаний, оплативших поставки газа в рублях или отказавшихся от них.

Кроме того, Новак назвал введение оплаты за газ в рублях вынужденной мерой, уточнив, что это необходимо для сохранения экспортной выручки.

Также вице-премьер подчеркнул, что европейские страны не смогут одномоментно отказаться от нефти и газа из РФ.

«Заявления идут о том, что «мы» (Европа) откажемся от российских нефти и газа — не сразу, а в какой-то перспективе, потому что сразу невозможно от этого отказаться, поскольку достаточно большая доля у нас на энергетическом рынке Европы. Порядка 40% газа мы поставляем от общего потребления Европы и около 20–25% поставок нефти и нефтепродуктов», — добавил он.

Новак также напомнил, что такие заявления стран Евросоюза приводят к росту цен на мировых энергетических рынках и на нефтепродукты.

Как рассказал «Известиям» независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш 17 мая, новые правила оплаты российского природного газа оставляют определенные возможности для маневра, поэтому было добавлено звено в виде Газпромбанка. Он объяснил, что европейские компании переводят деньги на свой счет в Газпромбанке в евро, а банк конвертирует их в рубли. Получается, что оплата не может быть заблокирована западными санкциями, а европейские компании продолжают платить в евро, «не теряя лицо», добавил эксперт.

В тот же день министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна оплатит поставку энергоносителя в евро на счет в Газпромбанке, а тот в свою очередь проведет конвертацию средств в рубли и зачислит на рублевый счет «Газпрома». Также стало известно, что французская энергокомпания Engie будет производить оплату за российский газ в евро. Глава концерна Катрин Макгрегор отметила, что компания получила решение, которое позволяет платить по контрактам в валюте, «что кажется приемлемым для «Газпрома» и соответствует санкциям».

Ранее,14 мая, Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций.

В частности, в рекомендациях говорится, что санкции не запрещают открывать банковский счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа. При этом Еврокомиссия исходит из того, что европейские компании должны считать свои обязательства выполненными после перечисления российской стороне долларов и евро, то есть не дожидаясь их перевода в рубли.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.

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