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Минэкономики ФРГ заявило о приоритете рекомендаций ЕС при оплате российского газа

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Доллары и евро
Фото: TASS/EPA/Lars Halbauer
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В министерстве экономики Германии в субботу, 21 мая, сообщили, что в вопросе оплаты российского газа страна будет ориентироваться на рекомендации Евросоюза.

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«Позиция федерального правительства ясна и неизменна. Договоры заключены в евро или долларах, и они должны выполняться. Эти договоры не могут быть изменены в одностороннем порядке. Об этом же говорили и министры энергетики G7», — заявила представитель ведомства ТАСС.

По ее словам, Германия соблюдает существующие европейские рекомендации по способам оплаты.

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«В соответствии с ними открытие счетов допускается, если а) оплата производится в евро и долларах в соответствии с контрактами и б) компании заявляют, что выполнили свою сторону контракта сразу после оплаты в евро или долларах», — пояснила она.

В министерстве не предоставили информацию, какие немецкие компании уже открыли счета в Газпромбанке.

20 мая источники Reuters сообщили о том, что Германия и Италия заявили своим компаниям о возможности открытия счетов в рублях для покупки газа РФ без нарушения антироссийских санкций. Отмечалось, что это произошло еще до того, как 12 мая итальянская нефтегазовая компания Eni заявила о намерении продолжить закупать российский газ в мае, даже если оплата будет производиться в рублях. Сообщалось, что руководство Eni одобрило этот шаг после заявления «Газпрома» о том, что рублевые платежи не нарушат санкции ЕС.

19 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что уже около половины из 54 импортеров российского газа открыли рублевые счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Он также назвал введение оплаты за газ в рублях вынужденной мерой, уточнив, что это необходимо для сохранения экспортной выручки.

14 мая Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. В рекомендациях говорится, что санкции не запрещают открывать счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.

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