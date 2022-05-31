Экперт назвал последствия частичного запрета ЕС на импорт российской нефти

Введение Евросоюзом (ЕС) частичного запрета на импорт российской нефти приведет к переориентации рынков и росту цен на энергоресурсы. Об этом директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал во вторник, 31 мая.

«Еще до введения этих санкций была тенденция, что поставки морем в Европу сокращались, а поставки в Азию, наоборот, росли. В результате общий экспорт из России не снизился, а даже немного увеличился. То, что сейчас делают, похоже, пойдет по тому же пути. Им же нужно будет эту нефть чем-то возмещать — не покупаете вы в России, значит, нужно будет покупать ее где-то еще. Они будут брать нефть где-то в других странах, а эти страны будут покупать нефть в России», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что какие-то покупатели будут частично смешивать российскую нефть, что уже происходит, и будут заявлять, что это уже не российская нефть, то есть будут заниматься контрабандой.

Ранее в этот день глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что запрет не будет касаться поставок нефти по трубопроводам. По его словам, это решение временное.

По мнению Правосудова, таким образом Европа пытается избежать энергетического кризиса.

Поставки по трубопроводам будут вполне стабильны, возможно, они даже увеличатся, потому что нефтепродукты, которые будут производиться в Венгрии, Чехии и Словакии, можно продавать в соседние страны, где будет дефицит нефти, отметил он.

«Какой-нибудь завод в Чехии или Венгрии может получать нефть только по трубе, у него нет других вариантов. Можно, конечно, по железной дороге, но это дороже и сложнее. Именно поэтому трубопроводные поставки освободили от эмбарго», — сказал аналитик.

Правосудов считает, что высокие цены на нефть позволят избежать серьезных потерь. Россия переориентируется на другие рынки, прежде всего на Индию и Китай. Также он отметил, что Европе непросто будет в короткие сроки найти замену поставкам из России. Он добавил, что нефть, поступающая на переработку на заводы, должна быть определенных сортов.

«Заводы построены под определенные сорта нефти. Если вы привыкли перерабатывать нефть из России, которая имеет определенную плотность и содержание серы, вам нужно найти какой-то похожий сорт на мировом рынке, а не просто купить любую нефть. Так не получится, потому что нужно будет переделывать завод», — сказал Правосудов.

По словам Правосудова, переориентация рынков создает дефицит, что приводит к росту цен на нефть и нефтепродукты.

Ранее в этот день стало известно, что лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Как отметил председатель Европейского союза Шарль Мишель, запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ». При этом он подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставкиэнергоресурса по трубопроводу.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвойс 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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