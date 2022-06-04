Лавров заявил о росте прибыли от экспорта энергоносителей в 2022 году

Россия в 2022 году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. Об этом в субботу, 4 июня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Нефтяные рынки не следуют политическим «приказам», «капризам». У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи», — заявил Лавров.

По словам дипломата, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

«Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», — заключил глава МИД РФ.

3 июня ЕС заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран-участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев, и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

2 июня зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что новые меры практически не отразятся на жизни россиян. По его словам, Россия была готова к шестому пакету санкций ЕС, поскольку уже привыкла к рестрикциям Запада. 1 июня спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что шестой пакет санкций западных стран в первую очередь критичен для граждан стран — членов ЕС. Она отметила, что российская нефть может быть переориентирована на другие рынки, так как после пандемии началось существенное восстановление экономик большинства стран.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с ограничениями. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил глава российского государства. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти республик Донбасса сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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