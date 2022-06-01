Матвиенко объяснила отсутствие вреда российской экономике от новых санкций ЕС

Шестой пакет санкций западных стран, направленный против России, критичен, в первую очередь, для граждан стран-членов Европейского союза. Об этом во вторник, 31 мая, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на брифинге после встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, передает корреспондент «Известий».

«Кому они нанесли вред? Только своей экономике, у которой снизится конкурентоспособность. И снижение качества жизни собственных граждан. Россия и российский бюджет, поверьте, ничего не потеряют», — сказала Матвиенко.

Она объяснила, что российская нефть может быть переориентирована на другие рынки, так как после пандемии началось существенное восстановление экономик большинства стран.

Также Матвиенко предложила активнее развивать нефтяной сектор внутри страны. Еще одной причиной для российской экономики оставаться стабильной спикер Совфеда назвала существенный рост цен на энергоресурс. Он, по ее словам, поможет покрыть финансовые потери из-за рестрикций.

«Это уже похоже, знаете, на такую русофобскую агонию — абсолютно ничем не обоснованную, бессмысленную», — выразила свое мнение по поводу новых санкций Матвиенко.

Ранее бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал решение Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть сумасшествием из-за обратного эффекта, который произойдет следом. Он подчеркнул, что эмбарго разорвет страны Европы на части.

Эмбарго на поставки российской нефти — один из пунктов очередного, шестого, пакета антироссийских санкций Евросоюза. Ранее, 31 мая, лидерам стран — членов ЕС удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Эмбарго не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу, а затронет только поставок нефти по морю.