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В Госдуме отреагировали на шестой пакет санкций ЕС

Депутат Чепа: Россия была готова к шестому пакету санкций и практически не почувствует его
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия была готова к шестому пакету санкций Евросоюза, поскольку уже привыкла к рестрикциям Запада. Об этом в четверг, 2 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, добавив, что на РФ новые меры практически не отразятся.

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«Мы были готовы к шестому пакету санкций, который в том числе подразумевает отключение от [международной системы платежей] SWIFT Сбербанка. На тех гражданах, кто совершает платежи внутри страны, это не отразится. <…> Сбербанк давно под санкциями [Запада]. Мы уже привыкли к этим санкциям и мало что почувствуем», — отметил он.

Ранее в этот день послы стран Евросоюза утвердили текст юридических документов по новым санкциям против России. Шестой пакет рестрикций ЕС предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, а также частичное эмбарго на нефть.

Помимо Сбербанка от международной системы платежей отключат еще два российских и один белорусский банк. Что касается нефтяного эмбарго, запрет распространяется на импорт российской нефти, перевозимой по морю.

Кроме того, Евросоюз усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию. Также расширен перечень граждан РФ, попадающих под санкции. В него вошли бизнесмены, представители СМИ и силовых структур.

Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть. В итоге 18 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о блокировке нового пакета антироссийских санкций.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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