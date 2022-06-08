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В США заявили о контактах с Европой по вопросу цен на российскую нефть

Салливан: США обсуждают с Европой идею ограничения цен на российскую нефть
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Администрация Соединенных Штатах обсуждает с Европой принудительное ограничение стоимости нефти из РФ. Об этом в среду, 8 июня, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам. Один из таких каналов представляют шерпы (доверенные лица руководителей — Ред.) стран G7. Посмотрим, каких успехов мы добьемся как в общем по теме энергетики, так и по различным вариантам с сокращением доходов России от продажи нефти», — пояснил он на брифинге Белого дома.

Накануне глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон заинтересован в продолжении поставок российских энергоносителей на мировые рынки, однако настаивает на снижении цен. По ее словам, нельзя допускать серьезных экономических потрясений, которые могут обернуться глобальной рецессией.

При этом Йеллен отметила, что безусловной целью действующей американской администрации является «ограничение доходов [с продажи нефти], поступающих в Россию».

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

Президент России Владимир Путин 6 июня отметил, что санкции и многолетние ошибки западных стран в экономической политике привели к глобальной инфляции и росту бедности.

Кроме того, Евросоюз утвердил несколько пакетов антироссийских санкций, последний из которых — шестой — согласован и объявлен 3 июня.

1 июня президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. Таким образом американский лидер дал понять, что Вашингтон вместе с союзниками ищет варианты сдерживания цен на топливо, которые на фоне антироссийских санкций, затрагивающих поставки энергоносителей, всё сильнее растут.

Санкционное давление на Россию усилилось на фоне специальной операции. Так, США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России 8 марта. Комментируя такое решение, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов подчеркнул, что отказ от российских энергоресурсов приведет к глобальным проблемам на рынках.

О начале спецоперации РФ по защите Донбасса было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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