Приключения электроники: на рынок РФ выходит производитель ноутбуков из КНР

Производители ноутбуков из КНР начали экспансию на российский рынок . Китайский бренд Thunderobot официально будет поставлять свою технику в РФ, сообщили «Известиям» представители вендора и его партнера в нашей стране «М.Видео – Эльдорадо». Появляются в России и лэптопы других китайских компаний, рассказали представители ритейлеров, опрошенные «Известиями». Компьютерным компаниям из Поднебесной интересен отечественный рынок — с одной стороны, в условиях глобального кризиса вендорам нужны новые покупатели, с другой — конкуренция в РФ заметно снизилась после приостановки поставок ведущих мировых брендов, рассуждают эксперты. По их мнению, Thunderobot и другие производители электроники из КНР смогут по крайней мере частично занять их нишу — поставленная официально техника привлекательнее для ритейлеров и покупателей, чем товары, ввезенные по параллельному импорту.

Громовой робот

На российском рынке начинает официальные продажи китайский компьютерный бренд Thunderobot. Это следует из совместных материалов вендора и «М.Видео – Эльдорадо», с которыми ознакомились «Известия». Пока гаджеты будут продаваться только в магазинах этих сетей и на их онлайн-площадках, а также и в интернет-магазине, созданном производителем, отметил источник издания, знакомый с подготовкой проекта. В ближайшее время начнутся поставки игровых ноутбуков (первая модель уже поступила в торговые сети), а с конца 2022 года ассортимент расширится за счет десктопов и мониторов , пообещали в Thunderobot и «М.Видео –Эльдорадо».

Thunderobot входит в китайский концерн Haier Group . До сих пор компания была широко представлена на российском рынке стиральных и посудомоечных машин, холодильников и другой крупной бытовой техники . По данным организации — партнера нескольких производителей электроники, в первом полугодии Haier занимал первое место по штучным продажам холодильников в России (годом ранее он был на третьем) и второе по реализации стиральных машин (по итогам первого полугодия 2021-го — четвертое).

— Россия — очень важный рынок для нашей компании, — сказал «Известиям» директор департамента «Цифровая техника» «Хайер Рус» Павел Арсеев.

Приключения электроники Фото: ТАСС/Pacific Press via ZUMA Wire

Директор кластера «Домашний офис и фото» «М.Видео – Эльдорадо» Олег Резников добавил, что за шесть месяцев 2022 года в России на игровые модели пришлось более 15% от общих продаж ноутбуков, то есть свыше 200 тыс. штук.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили: Thunderobot со своими ноутбуками выходит на рынок, конкуренция на котором ослабла из-за приостановки поставок ПК известных электронных брендов, в том числе HP, Acer, Dell . Наладить параллельный импорт этих гаджетов, за исключением устройств Apple, пока не удается, рассказывали «Известиям» представители дистрибуторов, ритейлеров и вендоров. Импортеры опасаются ввозить компьютеры в Россию из-за непредсказуемой конъюнктуры спроса: курсы валют меняются скачкообразно, цены тоже, и неизвестно, какие модели будут продаваться, а какие останутся невостребованными, объясняли происходящее эксперты.

Кроме того, спрос на компьютерную технику со стороны россиян сокращается . Во II квартале 2022 года было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) на 33 млрд рублей — это меньше на 40 и 45% соответственно, чем в январе–марте, подсчитал один из игроков рынка.

По оценке аналитиков МТС, в апреле–июне в России было продано на 15% меньше ноутбуков, чем в те же месяцы 2021 года. Такое снижение продаж обусловлено как дефицитом устройств, так и сокращением покупательской способности населения и желанием сэкономить , прокомментировал ситуацию сотрудник одного из ритейлеров.

Приключения электроники Фото: Global Look Press/Alexander Limbach via www.imago

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что на российский рынок сейчас выходит не только Thunderobot, но и другие китайские компьютерные вендоры . В качестве примера он привел Infinix . «Известия» направили запрос в компанию.

По словам эксперта, в условиях кризиса китайским производителям нужны продажи, причем в плане налаживания сбыта многие из них ориентируются именно на Россию , утверждает Эльдар Муртазин.

— В отличие от компьютерных гигантов небольшие производители из КНР мало опасаются американских санкций. Отслеживать продажи этих компаний и вводить ограничения против них — задача крайне сложная и трудоемкая даже для властей США. При этом в Америке зачатую не знают об их существовании, так как продаж там эти вендоры не ведут и на рынках, где они работают, американцы просто не могут оказать на них какое-либо давление, — отметил Эльдар Муртазин.

Поднебесные компьютеры

Китайские вендоры могут, пусть даже и частично, занять ниши рынка, оставшиеся пустыми после приостановки поставок американскими и тайваньскими производителями, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Параллельный импорт не сможет закрыть все потребности рынка. К тому же официальный ввоз гораздо удобнее и для продавцов техники, и для покупателей . Ритейлеры могут получать столько товара, сколько им нужно, и в заявленные сроки. Покупатели же смогут получать сервис и поддержку от производителей, для них будут действовать гарантии вендоров, — отметил эксперт.

По мнению Дениса Кускова, Thunderobot своевременно начинает работать в России. По словам эксперта, сейчас на рынке дефицит игровых ноутбуков, возник он еще во время пандемии, до начала санкционной кампании. А под брендом Thunderobot впускаются именно такие устройства, отметил он.

Приключения электроники Фото: ТАСС/Александр Щербак

— Из-за ухода с рынка некоторых брендов мы видим повышение спроса на других производителей. Продажи ноутбуков Huawei выросли в «Ситилинке» более чем втрое в первом полугодии 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ритейлера. — Китайские бренды представлены во всех категориях и ценовых сегментах ноутбуков. При этом качество продукции не уступает ведущим мировым производителям.

«Ситилинк» ведет переговоры с китайскими производителями, и в его ассортименте представлены ноутбуки Realme, Chuwi и Infinix, отметили в компании. Ритейлер продолжает работать над расширением портфеля брендов — в ближайшие месяцы в нем появится продукция порядка еще десяти новых китайских производителей ноутбуков, сказали в «Ситилинке».

В Ozon во II квартале 2022 года отметили резкий рост продаж китайских ноутбуков, сказали в пресс-службе компании.

— Основным драйвером роста стало расширение ассортимента моделей на маркетплейсе, а также учет производителями потребностей именно российского пользователя, — отметил представитель маркетплейса.

Предложений от китайских брендов достаточно, чтобы закрыть потребности российского рынка, заключил он.