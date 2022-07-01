ПК не меркнет свет: цены на компьютеры в РФ вернулись к уровню начала года

Цены на компьютеры в России, подскочившие в марте на 30%, вернулись к уровню начала года, а по некоторым позициям снизились еще больше. Об этом «Известиям» рассказали в МТС и «М. Видео – Эльдорадо». Причина — укрепление курса рубля, а также снижение платежеспособного спроса на технику. После ажиотажной скупки ПК в I квартале 2022 года спад продаж во II квартале составил 40% — ритейлерам приходится стимулировать новые покупки, отмечают эксперты. По их мнению, низкие цены сохранятся, пока высок курс рубля. А при увеличении поставок ПК по параллельному импорту техника может подешеветь еще сильнее .

Старый новый ценник

Несмотря на прогнозы некоторых участников рынка о том, что цены на электронику в России никогда не вернутся на докризисный уровень, по крайней мере, с компьютерной техникой это уже произошло. Стоимость ПК, взлетевшая в конце I квартала 2022 года до 30%, вернулась на уровень начала года, а на некоторые модели цены оказались даже ниже , рассказал «Известиям» источник в одной из розничных сетей. Собеседник в другой сети отметил, что цены не просто снизились — в апреле-июне средняя стоимость компьютера, проданного в российской рознице, составила 62,4 тыс. рублей, что на 8% ниже, чем в I квартале 2022 года.

ПК не меркнет свет Фото: Global Look press/Uli Deck

Ценники на большинство ноутбуков вернулись на уровень начала февраля 2022 года, а ряд моделей стал стоить дешевле, подтвердили «Известиям» в МТС. Знает об этой коррекции и руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

Стоимость техники сейчас стабилизировалась и находится на привлекательном уровне, считают в «М.Видео – Эльдорадо». Ритейлер предлагает широкий ассортимент техники, в том числе компьютерной, по ценам начала года, добавил его представитель.

Укрепление рубля — не единственная причина снижения цен, уверяют собеседники «Известий». Дело в том, что спрос на компьютерную технику со стороны населения значительно сократился. Во II квартале 2022 года было реализовано 528 тыс. ПК (лэптопов и десктопов) на 33 млрд рублей — это на 40% и 45% меньше, чем в I квартале, подсчитал один из игроков рынка.

ПК не меркнет свет Фото: Global Look press/Komsomolskaya Pravda

По оценке аналитиков МТС, во II квартале 2022 года в России было продано на 15% меньше ноутбуков, чем в апреле-июне 2021 года. Такое снижение продаж обусловлено как дефицитом устройств, так и сокращением покупательской способности населения и желанием сэкономить , прокомментировал ситуацию сотрудник одного из ритейлеров.

Спрос снизился после того, как продажи в конце I квартала выросли на 30% — компьютеры ажиотажно скупали, опасаясь роста цен и того, что техники вообще не будет в продаже, дополнил источник в другой розничной сети. После того как ее купили все, кто мог и хотел, спад неизбежен — к тому же деньги у покупателей заканчиваются, и теперь основные расходы связаны с приобретением более насущных вещей, рассуждает собеседник «Известий».

Ритейлерам в условиях снижения платежеспособного спроса надо поддерживать продажи, и завышение цен на компьютеры этому не способствует, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Чтобы привлечь покупателей, ритейлеры не только снижают цены — в магазины довольно быстро вернулась рассрочка, программы кредитования, промоакции, — перечислил эксперт.

Дальше дешевле

Еще одним фактором, повлиявшим на снижение спроса, стал дефицит определенных моделей ПК , считает менеджер одного из вендоров. По его словам, в Россию, в частности, стали завозить гораздо меньше игровых ноутбуков. С тем, что дефицит таких устройств действительно имеется, согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Проблемы с ассортиментом можно объяснить тем, что ввоз продукции некоторых вендоров, например HP, в Россию прекратился. Есть и сложности в логистике и трансграничных расчетах , возникшие после начала спецоперации на Украине, добавил эксперт.

Во II квартале 2022 года в РФ сократились продажи не только компьютерной техники — снизилась и реализация смартфонов . По сравнению с I кварталом она уменьшилась в штуках на 33%, а ко II кварталу 2021 года — на 30%. Этот спад участники рынка также объясняли ажиотажным спросом в январе-марте этого года и дефицитом аппаратов.

ПК не меркнет свет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В марте на несколько недель ритейлеры подняли цены примерно на 30%, а дистрибьюторы отпускали товар по курсу 160 рублей за доллар, рассказывает источник, близкий к одному из вендоров. Но цены вернулись примерно к 75 рублям за доллар — именно по такой цене рассчитывалась стоимость поставок, запланированных еще полгода назад, утверждает он. По его прогнозу, если в полную силу заработает параллельный импорт ноутбуков, а курс доллара не вырастет, к концу лета эта техника может подешеветь еще на 10–15%.

При этом нишу игровых устройств могут занять настольные ПК, не исключает собеседник «Известий». Купить необходимые комплектующие на азиатских рынках не проблема для их сборщиков, уверен он. При этом доступность видеокарт сейчас обеспечивают владельцы майнинговых ферм, которые избавляются от этих комплектующих из-за снижения курсов криптовалют.