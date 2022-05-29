Всё равно его я брошу: россияне начали отказываться от планшетов

Россияне покупают всё меньше планшетов, но при этом отдают предпочтение более дорогим моделям, следует из данных, полученных «Известиями» от ведущих ритейлеров электроники. В I квартале 2022 года падение продаж составило 3–6%, сообщили в МТС, «Связном» и «Мегафоне». При этом доля гаджетов дороже 20 тыс. рублей выросла с 25 до 33%, констатировали в «М.Видео–Эльдорадо». По прогнозам специалистов, в условиях параллельного импорта цены на гаджеты продолжат рост, а продажи — падение. Повлияет на судьбу планшетов и изменение привычек пользователей. Каких именно — читайте в материале «Известий».

Движение вниз

В I квартале 2022 года россияне приобрели порядка 537 тыс. планшетов на сумму более 13,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании «Связной». С учетом апреля эти цифры увеличились до 650 тыс. и более 15 млрд рублей соответственно, следует из данных «М.Видео–Эльдорадо».

Но большой порядок цифр не должен вводить в заблуждение — популярность планшетов среди россиян постепенно снижается, говорят данные большинства опрошенных «Известиями» ритейлеров. В I квартале 2022 года в России купили на 6% меньше планшетов, чем годом ранее, привели свои оценки компании МТС и «Мегафон». В основном спрос падает на небольшие гаджеты с диагональю дисплея до 8 дюймов, они проигрывают конкуренцию смартфонам, подчеркнул директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

По оценке компании «Связной», рынок планшетов просел менее драматично — на 3%. И лишь «М.Видео–Эльдорадо» констатирует рост рынка на 7%, но по итогам четырех месяцев 2022 года.

Все равно его я брошу Фото: ТАСС/Николай Галкин

Показательны изменения стоимости планшетов, которые предпочли россияне. 33% покупателей выбрали товар дороже 20 тыс. рублей. Год назад этот показатель равнялся 25%. С 17 до 20% выросла доля планшетов ценой от 15 до 20 тыс. рублей. Соответственно, довольно сильно (на 11%) упали продажи гаджетов дешевле 15 тыс.

Как ни парадоксально, это не означает, что россияне стали отдавать предпочтение качеству без оглядки на цену. По словам экспертов, покупатель в своем выборе по-прежнему исходит из-за соотношения цена–качество. Однако из-за роста цен гаджеты «мигрируют» из одной ценовой категории в другую, и если потребитель не хочет терять в характеристиках продукта, он покупает более дорогой планшет.

По данным «Связного», средняя цена планшета в I квартале 2022 года составила 25 тыс. рублей и за год увеличилась на 23%.

Корея, Америка, Китай...

Лидером рынка планшетов в России в январе–марте 2022 года стала компания Samsung с долей почти в треть. На втором месте Lenovo — 17%, на третьем — Apple с долей 12,8%. В пятерку самых востребованных брендов у россиян также попали Huawei и Xiaomi, сообщили в пресс-службе МТС.

При этом существует довольно четкое распределение брендов по ценовым категориям. Так, в категории до 20 тыс. рублей серьезная битва идет между китайскими производителями. За эту сумму покупатели могут выбирать из гаджетов Huawei, Lenovo, Honor и новым игроком на рынке планшетов — realme. Китайские производители продолжат наращивать долю в бюджетном сегменте отечественного рынка, полагают эксперты. Сейчас они занимают порядка его трети, уточнили в «М.Видео–Эльдорадо».

Все равно его я брошу Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Основным планшетом в более дорогой категории (от 30 тыс. рублей) пока остается iPad. Сегодня данный девайс — это каждый третий планшет в мире, потому что команда Тима Кука первой переориентировала планшеты с устройств для потребления контента в устройства для создания этого самого контента, рассказал главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов.

— Apple смогла наделить планшеты ноутбучными функциями не в ущерб смартфонному удобству. Остальные производители, увы, в этих сценариях безнадежно отстали и уже даже оставили попытки конкурировать с ней в такой нише, — объяснил специалист.

Общее лидерство Samsung объясняется активным присутствием в разных ценовых категориях.

Планшета век недолог

С момента появления первых планшетов их продажи росли, но в 2015-м популярность устройств пошла на спад. Это стало следствием нескольких факторов, сказал «Известиям» Евгений Харитонов.

— Во-первых, начался активный рост диагоналей дисплеев. Так, iPhone 6 Plus стал первым крупногабаритным смартфоном Apple, а Samsung сделал популярным 5,7-дюймовый флагман Galaxy S6 edge+. Поэтому планшеты стали менее востребованы, — отметил специалист.

Во-вторых, определенную роль в падении планшетов сыграла Microsoft — в операционной системе Windows 10 компания отправила «под нож» большинство меню, ориентированных под сенсорные дисплеи , а также «плиточное» меню «Пуск» из Windows 8, отметил Евгений Харитонов. В итоге планшеты, использующие Windows, практически исчезли с рынка.

— В-третьих, падению рынка планшетов способствуют и сами производители — в характеристиках девайсов происходит стагнация, таким образом, у пользователей отсутствует мотивация замены их на новые, — заявил специалист.

Все равно его я брошу Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В результате с 2015 года рынок планшетных ПК начал падать, новые модели из-за меньших объемов продаж выросли в цене и стали еще менее привлекательными для покупки. Производители попытались продвигать планшеты среди профессионалов — бизнесменов, журналистов, художников, сотрудников промышленных предприятий. Но эти меры не вернули рынок к росту, а лишь замедлили его падение, которое продолжалось вплоть до начала 2020 года, сказал Евгений Харитонов.

В условиях пандемии COVID-19 рынок планшетов стал расти — люди покупали их для проведения онлайн-занятий в школах и вузах, объяснил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

— Сейчас большинство людей уже купили подобную технику. Поэтому в течение года рынок планшетов в России будет только падать, возможно снижение более 10%, — прогнозирует эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Планшеты будут поступать на российский рынок путем параллельного импорта. Однако сама категория устройств не будет популярной, высокая цена на них будет заставлять людей выбирать другие решения, например ПК или ноутбуки, — объясняет специалист.

Для роста рынка понадобится новая операционная система, которая избавит эти устройства от репутации «растянутого смартфона» (в случае с Android) или «урезанного в возможностях ноутбука» (Windows), считает Евгений Харитонов.