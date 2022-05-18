Встали в колонку: умные дома переведут на российские технологии в 2023 году

Умные дома переведут на российские технологии к июлю 2023 года. Соответствующие стандарты разрабатывает Минцифры совместно с другими ведомствами, сообщили «Известиям» в министерстве. Речь идет о технологиях, которые позволяют внедрять передовые системы контроля за состоянием коммуникаций, потреблением ресурсов, безопасностью уже на стадии строительства жилых домов. При использовании отечественных разработок нет вероятности, что производитель дистанционно их отключит, минимальны и риски утечки данных пользователей. Большой интерес к системам умного дома проявляют и потребители — ритейлеры сообщают о росте продаж колонок с голосовыми ассистентами, а это хаб для подключения всех умных устройств в доме.

Внедрить отечественное

Системы умного дома в российских новостройках уже в ближайшее время будут создаваться с приоритетным использованием российских технологий, сейчас для этого разрабатываются соответствующие стандарты, сообщили «Известиям» в Минцифры. Информацию подтвердили в Минпромторге, отметив, что все необходимые условия для «внедрения элементов программно-аппаратного комплекса «умный дом» с возможностью использования отечественного оборудования» должны быть созданы к июлю 2023 года.

Технологии умного дома — это не только управляемые голосом или через интернет колонки, светильники и холодильники. Создание по-настоящему умного дома начинается еще на стадии проектирования и строительства. В проект закладываются технологии, позволяющие, например, оперативно обнаруживать прорывы коммуникаций внутри дома, утечки и затопления, контролировать потребление электричества, воды и газа, повышать класс энергоэффективности здания, обеспечивать его безопасность. На этой же стадии нужно заложить и такие параметры телекоммуникационных сетей, чтобы с их помощью можно было подключить максимально широкий набор интеллектуальных систем — в том числе и тех же потребительских гаджетов.

Встали в колонку Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

На рынке технологий для умных домов уже есть много российских игроков, отмечают эксперты.

— В части программного обеспечения у нас уже сегодня есть сильные решения, например платформа управления городом «Русатом Инфраструктурные решения», автоматизированная система учета энергоресурсов «Энергогород» и другие. Поддержка внедрения таких решений, безусловно, нужна и важна, — отметила заместитель руководителя рабочей группы HomeNet Национальной технологической инициативы Наталья Чернышева.

В правительстве не исключают, что все подобные разработки — как существующие, так и будущие — будут сведены в единую базу. «В настоящий момент обсуждается вопрос формирования каталога устройств, производимых на территории России и находящихся в разработке», — сообщили в Минпромторге.

Приоритет использования именно отечественных устройств обусловлен двумя факторами. «В первую очередь, их безопасностью, потому что такие устройства не могут быть дистанционно отключены производителем. Кроме того, риск утечки данных участников процесса, а именно граждан, ресурсоснабжающих организаций, аварийных служб, в адрес третьих лиц становится минимальным», — рассказали в Минпромторге.

К разработке стандартов, которые упростят внедрение в строительство и ЖКХ отечественных технологий умного дома, привлечены российские технологические гиганты и крупные девелоперы , рассказал «Известиям» директор по развитию технологических стандартов АНО «Платформа НТИ» Никита Уткин.

— Основной акцент — на решения для обыкновенных многоквартирных домов, без приставки «премиум» или «элитный», — отметил эксперт.

Встали в колонку Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Дом на колонках

Жить в таких домах будут обычные россияне, которые также проявляют интерес к тематике умного дома, пусть и на своем, потребительском уровне. И интерес этот стабильно растет. Подтверждение тенденции — существенный рост спроса на колонки с голосовым ассистентом. Они становятся своеобразным хабом, к которому пользователи затем подключают другие умные устройства.

Так, в пресс-службе «М.Видео–Эльдорадо» отметили, что в I квартале 2022 года рынок умных колонок составил 450 тыс. штук (рост 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года) и 3,3 млрд рублей. Также наблюдался повышенный спрос на устройства для организации умного дома: розеток, пультов, лампочек и т.п.

В пресс-службе «Ситилинка» «Известиям» сказали, что по итогам I квартала продажи умных колонок выросли в штучном выражении в два раза. Больше всего подобные гаджеты покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Краснодаре.

В розничной сети «Мегафон» продажи колонок выросли на 15% в натуральном выражении и на 17% в стоимостном, заявил директор по продажам Давид Борзилов. Аналогичные показатели МТС — рост, соответственно, на 37% и 28%, сообщили в пресс-службе компании.

Умные колонки имеют широкие возможности для объединения устройств в единую экосистему с дистанционным управлением, что, безусловно, является драйвером для покупки с целью улучшения комфорта быта и благоустройства своих квартир, автоматизации пространства и экономии времени, констатируют эксперты.

— Сейчас в целом наблюдается тренд на голосовое управление. В данном случае именно умная колонка становится посредником между человеком и управлением домом, — считает коммерческий директор направления «Умные устройства» в VK Павел Королев.

Встали в колонку Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank Duenzl

Пользователи хотят получить новый эмоциональный опыт от использования устройств, их голосового управления, добавил он.

В ближайшие годы спрос на умные колонки только усилится, спрогнозировал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

— Подключение и настройка таких устройств уже не требуют квалификации электрика или IT-специалиста, как это было на заре появления технологии — сегодня стабильную работу может обеспечить и Wi-Fi. Еще пару лет назад беспроводная сеть умного дома требовала вагон дополнительного оборудования для устойчивого сигнала в частных домах, но сегодня достаточно купить два-три роутера с технологией Mesh для бесшовной связи, чтобы десятки умных устройств работали стабильно и управлялись в одной и той же сети , — сказал специалист.

Умные колонки стали популярными за счет своей универсальности: они пришли на смену магнитофонам с флешками и FM-радио и воспроизводят музыку прямо из облака, а в некоторых случаях воспроизводят и фильмы потоковых сервисов. И в оставшееся время работают справочником либо в роли внешней акустики для, например, ноутбуков, объяснил Евгений Харитонов.