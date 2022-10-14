Рука «Дружбы»: почему ЕС мешает Сербии

Сербии всё труднее оставаться на позициях страны, нейтральной по отношению к Западу и России. Белграду не удалось добиться исключения из восьмого пакета санкций ЕС и приходится искать новые способы доставки российской нефти. Один из них — продолжение трубопровода «Дружба» из Венгрии. Однако в Еврокомиссии предупреждают, что не позволят реэкспортировать топливо. А посол США призывает сербов «отойти от России». Подробности — в материале «Известий».

Протянуть руку «Дружбы»

Протяженность нового нефтепровода — 128 км. В Белграде надеются, что строительство вскоре начнется и продлится недолго. Проект оценили примерно в €100 млн. В целом в ближайшие шесть лет власти Сербии намерены вложить в энергетическую инфраструктуру €12 млрд. Они также рассматривают строительство нефтепровода через Северную Македонию до порта Дуррес в Албании.

В 2021-м российская нефть составила четверть от всей используемой в стране , еще 20% пришлось на топливо, добываемое в самой Сербии, остальные потребности покрыл импорт из Ирака.

Страна получает основной объем по трубопроводу из Хорватии. Российскую нефть доставляют танкерами по Адриатическому морю на остров Крк, где расположен порт Омишаль с терминалом для приема грузов. Оттуда нефть отправляют по трубе в Сербию на переработку на заводе НИС, который на 50% принадлежит структурам «Газпрома».

Рука «Дружбы» Фото: Getty Images/NurPhoto/Jaap Arriens

Однако 1 ноября Загреб остановит транзит. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявляет, что Белград больше не может «сидеть на двух стульях». Такое поведение не удивило президента Сербии.

— Наши соседи похвастались, что благодаря их усилиям все страны ЕС ввели санкции на импорт российской нефти. Хотя для Словакии и Венгрии сделали исключения, — сказал Александр Вучич.

Сербии такую льготу не предоставили. Отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России приняли еще в шестом пакете санкций в начале июня. Запрет вступит в силу в начале декабря, на нефтепродукты — в феврале 2023-го. Временные исключения из эмбарго предусмотрены для импорта по трубопроводам для тех государств ЕС, которые ввиду расположения крайне зависят от поставок из РФ и не имеют альтернатив.

Особые условия изначально предполагались и для Сербии, однако принятый 7 октября восьмой пакет не предоставил такую возможность. По оценке премьера Аны Брнабич, запрет на поставки из России через Хорватию увеличит затраты страны на закупки нефти на 20%.

В порядке исключения

Венгрия смогла добиться исключения, поскольку единственный крупный в стране Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемого там сырья должно поступать из России. Руководство предприятия объясняло, что перевод на другой сорт займет от двух до семи лет.

Страна получает российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба». Он начинается в Самарской области, проходит через Брянск, а затем разделяется на две нити. По северной нефть поступает через Белоруссию в направлении Польши, Германии и Прибалтики, по южной — в Чехию, Венгрию и Словакию. И теперь, попав в исключительное положение, Венгрия хочет, чтобы ей разрешили реэкспорт в соседние страны. Но это дало бы «несправедливое преимущество на едином рынке», считают в ЕС.

На следующий день после объявления о намерениях Будапешта и Белграда представитель Еврокомиссии Даниэль Шеридан Ферри заявил, что страны, временно получающие российскую трубопроводную нефть, не могут ее реэкспортировать, поскольку необходимо гарантировать равные условиях для всех членов ЕС. Следом посол США в Сербии Кристофер Хилл пообещал помочь официальному Белграду «отойти от России» в вопросе энергоснабжения.

Двусторонняя договоренность Венгрии и Сербии еще не означает, что проект будет реализован. Возражения Еврокомиссии как минимум затормозят процесс, обращает внимание директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

— Возможно, проект столкнется с рядом непреодолимых препятствий. У Еврокомиссии широкие полномочия в энергетической сфере. И решения, которые принимают страны ЕС на двухсторонней основе, требуют согласования. Будапешт, наверное, постарается разъяснить позиции сторон. Если ситуация зайдет в тупик, Венгрия может принять политическое решение — Виктор Орбан часто проводит самостоятельную политику, — но цена для Венгрии может оказаться слишком высока, — говорит Громов.

По странному совпадению в эти же дни польский оператор PERN сообщил о выявленной утечке на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» — по этой линии нефть поступает в Германию. Проблему обнаружили вечером 11 октября в 70 км от города Плоцк. Поврежденную нитку отключили, топливо продолжают поставлять по второй линии. В Варшаве считают, что оснований считать случившееся саботажем нет. Причиной утечки могло стать «случайное повреждение». В Белграде произошедшее охарактеризовали по-другому — как диверсию. Вице-премьер Зорана Михайлович полагает, что развернулась полноценная энергетическая мировая война. Впрочем, ни в Берлине, ни в Москве не были столь категоричны.

Вучич будет держаться

На фоне проблем в энергетике призывы к Белграду присоединиться к антироссийским санкциям звучат как требования, от выполнения которых зависит европейское будущее страны. Вучич признается, что чувствует всё большее давление в этом вопросе.

— Однако если Сербия введет санкции против России, она станет полным моральным банкротом, поскольку сама была жертвой ограничений в 1990-х , — уверен сербский политолог Стеван Гайич. — К тому же такое решение нанесет огромный ущерб экономике. У нас нефть и газ из России в разы дешевле, чем в западных странах.

Хорватия, на его взгляд, не упустила возможность навредить соседу, не позволив Белграду получить исключения из восьмого пакета санкций ЕС. А с Венгрией, напротив, никогда не было таких хороших отношений, как сейчас .

— Абсолютное большинство людей понимают, что поражение России будет означать и крушение Сербии. Ясно одно — пока идут боевые действия, на Белград продолжат давить, — уверен Гайич.

Рука «Дружбы» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dimitrios Karvountzis

При этом вне зависимости от санкционной политики и последних решений ЕС энергетическая структура в юго-восточной Европе, и на Западных Балканах в частности, постепенно меняется. Происходит как диверсификация поставщиков, так и расширение каналов, по которым регион мог бы получать энергоресурсы. И Москве надо встраиваться в эти новые проекты , говорит профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Эксперт подчеркивает, что давление сегодня оказывают на все страны, которые в недавнем прошлом тесно сотрудничали с Россией (а Хорватия здесь вовсе не исключение, хотя не предавала это широкой огласке). Их вынуждают занимать как можно более жесткую позицию.

— Брюссель и Берлин давят на Загреб, а Загреб лоббирует запрет для Белграда на покупку российской нефти. В медийной кампании разногласия Сербии и Хорватии могут легко использовать, чтобы продемонстрировать, что якобы именно позиция Белграда возрождает внутренние противоречия в регионе. Это нервирует и сербское руководство, и общество, — говорит Энтина.

Евросоюз давит на Белград по двум направлениям. Во-первых, пытаясь сформировать правительство, в котором традиционный баланс между пророссийскими и прозападными министрами будет нарушен в сторону последних. Во-вторых, обсуждая членство Приштины, а значит, и статуса Ковосо и Метохи, в некоторых международных организациях.

— В Совете ЕС этот вопрос пока подвесили. Решение зависит от того, удастся ли договориться с Белградом. Но Вучич будет держаться до конца, потому что его экономический успех и его политическое внутрирегиональное усиление связано не только с Россией, но и с Китаем, Турцией и монархиями Персидского залива, — перечисляет Энтина.