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«Дружба» врозь: что известно главном нефтепроводе из России в Европу

Выяснение обстоятельств утечки на одной из ниток продолжается
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Вечером 11 октября на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», оператором которого является «Транснефть», была зафиксирована утечка. О версиях аварии и истории нефтепровода — в справке «Известий».

Крупнейший нефтепровод

«Дружба» — крупнейший российский трубопровод, осуществляющий поставки нефти в Европу. Маршрут проходит от Альметьевска через Самару и Брянск до белорусского Мозыря, а затем разветвляется на два участка: южный (по территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии) и северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии). Ранее нефть по северной ветке качали также Латвия и Литва, но с 2006 года эти поставки были остановлены.

Дружба врозь
Приемная станция нефтепровода «Дружба» между Венгрией и Россией на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе венгерской группы MOL в Сажаломбатте, Венгрия,
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Нефтепровод способен поставлять 66,5 млн т нефти в год, в том числе по северной ветке — 49,8 млн т. В 2021 году российский оператор нефтепровода, «Транснефть», сократила транспортировку по «Дружбе» до 35,9 млн т. По последним прогнозам, в 2022-м ее планировали увеличить до 45,5 млн.

Как пояснил «Известиям» пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин, по северной ветке «Дружбы» транзит продолжается без перебоев, поскольку российская сторона рассчитывается с Белоруссией напрямую, а транзит через Украину оплачивается в европейских банках и на фоне санкций был заморожен в августе на 8 дней.

Враги «Дружбы»: могла ли авария на нефтепроводе в Польше быть диверсией
Эксперты не исключают, что это рабочая ситуация, но и не отметают версии о продолжении истории с «Северными потоками»

При этом именно Венгрия, получающая российскую нефть по южной нитке трубопровода, настояла, чтобы санкции ЕС не коснулись «Дружбы».

Цифры и факты:

  • Крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов;
  • Начало строительства в 1960 году;
  • Общая длина 8,9 тыс. км, из них 3,9 тыс. км по территории России;
  • Ежегодно прокачивала 66,5 млн т нефти: 49,8 млн т по северной и 16,7 млн т по южной;
  • Венгрия настояла на изъятии поставок по «Дружбе» из санкционного списка ЕС.

История строительства

Строительство «Дружбы» началось 10 декабря 1960 года вопреки обычной практике — с конечных, а не с начальных участков. Главная причина была геополитической: таким образом СССР демонстрировал серьезность своих намерений обеспечить социалистические страны достаточным количеством углеводородного сырья. При сооружении нефтепровода каждая страна несла ответственность за свою часть, так как трубопровод становился собственностью соответствующего государства. Завершилось строительство спустя четыре года, в октябре 1964-го. Оператором российского участка стала «Транснефть».

Дружба врозь
Сотрудник Химического комбината Чехословацко-советской дружбы на нефтепроводе «Дружба», 11 апреля 1962 год

Сотрудник Химического комбината Чехословацко-советской дружбы на нефтепроводе «Дружба», 11 апреля 1962 год

Фото: Global Look Press/Jan Tachezy

Нефтепровод прокладывался по горам, пересекал сотни автомобильных и железных дорог — для него построили 175 мостов и 113 переходов. Также он пролегает по дну 45 крупных рек, в том числе Волги, Оки, Днестра, Днепра, Припяти, Дуная, Вислы и Одера.

Авария 11 октября 2022 года

Вечером во вторник, 11 октября, стало известно о разгерметизации и утечках на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. Авария произошла на территории Польши примерно в 70 км от Плоцка. По информации ARD в Варшаве, к утру вытекло более 400 куб. м нефти. Поврежденная нитка была сразу отключена, вторая работает штатно. Сбор разлитой нефти в цистерны продолжается весь день 12 октября.

Дружба врозь
авария польша нефть
Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Как только нефть будет собрана, технические службы выяснят точные причины инцидента и отремонтируют трубопровод. В «Транснефти», российском операторе нефтепровода, сроки восстановления пока не называют. В минэкономики Бранденбурга считают, что устранение утечки займет от двух до 10 дней.

Версии и диверсии

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил, что утечка на нефтепроводе «Дружба», предположительно, произошла из-за «случайного повреждения». По его словам, в настоящий момент нет никаких оснований полагать, что авария стала результатом диверсии.

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Между тем, как считает вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович, причиной аварии стала именно диверсия. Произошедшее политик назвала продолжением ситуации с «Северными потоками».

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов не исключает, что попытка остановить прокачку нефти по трубе преследовала цель поторопить немцев к разрыву отношений с РФ. «Германию отрезают от российских энергоресурсов со всех сторон, а канцлер ФРГ Олаф Шольц разводит руками и со всем соглашается, создавая европейцам «благоприятные условия» для зимнего периода. Нефтяное эмбарго вводится с 5 декабря. Видимо, не всех это устраивает».

Дружба врозь
нефть авария
Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В комитете Госдумы по энергетике «Известиям» заявили, что авария на нефтепроводе «Дружба» могла произойти в рамках абсолютно рабочей ситуации. Также там отметили, что Россия готова подключиться к необходимым работам по восстановлению трубы.

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