ЕС разрешил российскому банку проводить платежи за транзит нефти через Украину
Регулятор Евросоюза (ЕС) разрешил уполномоченному российскому банку до конца года проводить платежи за транзит нефти через Украину. Об этом 23 августа сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
«Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года», — сказал он «РИА Новости».
4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по трубопроводу «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной указывалось то, что российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.
Позднее, 11 августа, «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию и Словакию через Украину. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит. Позже стало известно, что нефть начала поступать по «Дружбе» в Словакию. Возобновление прокачки по трубопроводу 11 августа подтвердило уже и венгерское министерство технологии и промышленности. В Чехию нефть начала поступать 12 августа.
Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.