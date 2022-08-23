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ЕС разрешил российскому банку проводить платежи за транзит нефти через Украину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Регулятор Евросоюза (ЕС) разрешил уполномоченному российскому банку до конца года проводить платежи за транзит нефти через Украину. Об этом 23 августа сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

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«Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года», — сказал он «РИА Новости».

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по трубопроводу «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной указывалось то, что российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Позднее, 11 августа, «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода в Венгрию и Словакию через Украину. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит. Позже стало известно, что нефть начала поступать по «Дружбе» в Словакию. Возобновление прокачки по трубопроводу 11 августа подтвердило уже и венгерское министерство технологии и промышленности. В Чехию нефть начала поступать 12 августа.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

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