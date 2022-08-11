В Венгрии подтвердили возобновление прокачки нефти по «Дружбе»

Российская нефть снова поступает в Венгрию по трубопроводу «Дружба». Об этом 11 августа заявило министерство технологии и промышленности страны.

«С ночных часов нефть снова непрерывно поступает из России через Украину в Венгрию по трубопроводу «Дружба»», — приводит заявление министерства агентство MTI.

Журналисты венгерского портала Origo 10 августа сочли приостановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию актом шантажа со стороны Украины. Они подчеркнули, что данный шаг Киева в первую очередь направлен против Венгрии за то, что она не посылает оружие украинской стороне.

Ранее, 10 августа, «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит российской нефти.

Позже стало известно, что российская нефть начала поступать по «Дружбе» в Словакию. В Венгрию нефть должна поступить до конца дня. При этом сообщалось, что в Чехию поставки не будут восстановлены.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.