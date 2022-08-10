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В Венгрии назвали остановку транзита по «Дружбе» шантажом со стороны Киева

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Приостановка транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию является актом шантажа со стороны Украины. Такое мнение 10 августа выразили журналисты венгерского портала Origo.

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Они подчеркнули, что данный шаг Киева в первую очередь направлен против Венгрии за то, что она не посылает оружие украинской стороне.

«Цели президента [Украины] Владимира Зеленского ясны: он хочет как можно большего хаоса в Европе, а с другой стороны, он хочет нанести ответный удар Венгрии, потому что мы <…> не посылаем оружие на Украину. Украинское правительство постоянно нападает не только на Венгрию, но и на других своих союзников», — пишет издание.

Ранее в этот день «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит российской нефти.

Позже стало известно, что российская нефть начала поступать по «Дружбе» в Словакию. В Венгрию нефть должна поступить до конца дня. При этом сообщалось, что в Чехию поставки не будут восстановлены.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

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