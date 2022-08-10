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Нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию
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Словацкий оператор исключил восстановление поставок нефти по «Дружбе» в Чехию

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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В Чехию поставки нефти по трубопроводу «Дружба» не будут восстановлены. Об этом 10 августа сообщила официальный представитель компании Transpetrol, являющейся оператором словацкой части «Дружбы», Линда Вашковичова.

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«Поставка нефти в Чехию возобновлена не будет», — сказала она журналистам.

Ранее в этот день «Транснефть» возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Это произошло после того, как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит российской нефти.

Позже стало известно, что российская нефть начала поступать по «Дружбе» в Словакию.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

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