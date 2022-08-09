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«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
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«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии

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Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN
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«Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке «Дружбы» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Приостановка связана с тем, что российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза, сообщила компания «Транснефть».

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Украинская компания оказывает услуги по транспортировке энергоресурса на условиях предоплаты 100%.

«При осуществлении платежа от 22.07.2022 за транзит российской нефти по территории Украины в августе текущего года денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть» 28.07.2022.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Газпромбанк предупредил, что платеж был возвращен из-за вступления в силу регламента Евросоюза.

Российская компания сообщила о ситуации Минэнерго РФ и российским грузоотправителям, поставляющим нефть в направлении этих стран.

Транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.

Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ 21 июля. До этого, 3 июня, в окончательном чтении был утвержден шестой пакет санкций против России. Ограничительные меры включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

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