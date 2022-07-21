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Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России

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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Евросоюз ввел очередной пакет антироссийских санкций. Документ в четверг, 21 июля, опубликован в Официальном журнале ЕС.

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Отмечается, что ограничения предусматриваются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Кроме того, запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ.

Также стало известно, что ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России. В их число вошли российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также мотоклуб «Ночные волки» и его президент Александр Залдастанов.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России.

Кроме того, в четверг член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя седьмой пакет антироссийских рестрикций, заявил, что страны Европы столкнулись с дилеммой в отношении санкций, вводимых против России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

При этом Евросоюз решил вывести из-под ограничений финансовые трансакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия. Помимо этого, ЕС вывел из-под санкций поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиационной отрасли.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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