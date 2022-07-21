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В Госдуме рассказали о дилемме Европы из-за антироссийских санкций

Депутат Белик: чем больше новых санкций Евросоюз вводит против РФ, тем сильнее он в них увязает
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Страны Европы столкнулись с дилеммой в отношении санкций, вводимых против России. Об этом в четверг, 21 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя седьмой пакет антироссийских рестрикций.

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«Страны Европы столкнулись с дилеммой и не знают, как стоит поступать: внимая США, молча сносить последствия ударивших по ним самим антироссийских санкций и наблюдать за возросшим количеством проблем в своей внутренней политике или всё же аккуратно отходить от антироссийской риторики и поправить свои дела. Чем больше новых санкций Евросоюз вводит против нашей страны, тем сильнее он в них увязает», — отметил он.

По словам парламентария, частичное эмбарго на импорт золота и запрет на ввоз определенных товаров не станут панацеей от энергетического кризиса и не решат ворох проблем, с которыми сейчас сталкивается Европа. Россия же найдет возможность справиться с новыми санкционными вызовами, заключил Белик.

О том, что Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских рестрикций, стало известно ранее в этот день. В частности, среди санкций — частичное эмбарго на золото. В черный список ЕС внесены 55 российских физических и юридических лиц, расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

При этом Евросоюз решил вывести из-под ограничений финансовые трансакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия. Помимо этого, ЕС вывел из-под санкций поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиационной отрасли.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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