Евросоюз смягчил антироссийские санкции

Евросоюз 21 июля вывел из-под санкций против РФ финансовые транзакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия.

Так, организация продлила освобождение от запрета на совершение сделок с рядом государственных предприятий в области сельскохозяйственной продукции и транспортировки нефти.

ЕС также вывел из-под санкций поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиационной отрасли.

«Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы Международной организации гражданской авиации по установлению технических промышленных стандартов», — говорится в документе на сайте ЕС.

Ранее в этот же день совет ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских рестрикций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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