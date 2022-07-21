Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил седьмой пакет санкций против России. Об этом 21 июля сообщила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

В частности, среди санкций — частичное эмбарго на золото. В черный список ЕС внесены 55 российских физических и юридических лиц, расширен список запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Подробное содержание санкционного пакета ЕС будет известно после его публикации в официальном журнале объединения.

Ранее 21 июля вступил в силу запрет на импорт Великобританией золота из России. Санкции также запрещают предоставление финуслуг, посреднических услуг и технической помощи в этой сфере

США ввели запрет на поставку золота из России 28 июня. Запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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