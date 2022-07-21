Вступил в силу запрет на импорт Великобританией золота из РФ

Запрет на импорт Великобританией золота из России вступил в силу с 21 июля. Об этом говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте кабмина королевства.

Как отмечается, 21 июля в положения о санкциях в отношении России были внесены поправки.

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольных продуктов и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямо или косвенно, этих товаров», — отметили в британском кабмине.

Санкции также запрещают предоставление финуслуг, посреднических услуг и технической помощи, связанных с этими товарами.

«Запрет на ввоз золота вступил в силу 21 июля, запрет на ввоз угля вступит в силу 10 августа 2022 года, а запрет на ввоз нефти вступит в силу 31 декабря 2022 года», — отмечается в сообщении.

28 июня США ввели запрет на поставку золота из России. Запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.

26 июня президент США Джо Байден вслед уже за бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что G7 объявит о запрете импорта российского золота в страны объединения.

Доходы от экспорта золота составляют не больше 4–5% от общих доходов российского бюджета, в связи с этим запрет не окажет значимого влияния, считают экономисты. Основным покупателем в последние три года была Великобритания, покупавшая почти 90% всего экспорта ценного металла из РФ.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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