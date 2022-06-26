Британия, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России

Запрет на импорт золота из России намерены ввести в Великобритании, США, Канаде и Японии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 26 июня, сообщении от канцелярии главы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вступят в силу в ближайшее время. При этом запрет на импорт золота из РФ не затронет уже приобретенное — только на вновь добытое и переработанное.

Днем ранее стало известно, что президент США Джо Байден совместно с главами стран, входящих в G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), в ходе предстоящего саммита в ФРГ договорятся о запрете на импорт нового золота из России.

21 июня юрист, медиатор Юрий Капштык отметил в беседе с «Известиями», что для России не представляет угрозы возможное введение Евросоюзом санкций против российского золота, так как есть еще и евроазиатский, и восточноазиатский рынки. Тогда же агентство Reuters сообщило, что золото рассматривается как новый объект санкций против России.

24 мая Вашингтон заявил, что операции с золотом ЦБ РФ подпадают под санкции. Согласно заявлению минфина США, антироссийские ограничения не распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к Банку России.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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