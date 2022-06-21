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Юрист заверил в отсутствии угрозы РФ от возможных санкций ЕС против золота

Юрист Капштык заверил в отсутствии угрозы РФ от возможных санкций ЕС против российского золота
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Для России не представляет угрозы возможное введение Евросоюзом санкций против российского золота, так как есть еще и евроазиатский и восточноазиатский рынки. Об этом заявил «Известиям» юрист, медиатор Юрий Капштык во вторник, 21 июня.

Ранее в этот же день агентство Reuters со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждений, сообщило, что золото рассматривается как новый объект санкций Евросоюза против России.

Капштык подчеркнул, что Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче золота как из минерального сырья, так и в чистом виде, поэтому страна всегда создает золотовалютный запас. Также золотом обеспечивается платежеспособность рубля. Поэтому россиянам всегда можно инвестировать в золото — это драгметалл, цена которого растет, заключил юрист.

В начале июня ЕС утвердил шестой пакет санкций против России. Согласно заявления главы Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, рестрикции затрагивают не только Москву, но и Белоруссию, поддержавшую спецоперацию по защите Донбасса. Ограничения коснулись импорта нефти из России; отключения от системы SWIFT трех крупных российских банков — Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Также был введен запрет на вещание в Европе телеканалов Россия «РТР/РТР Планета», «Россия 24», «ТВ Центр-Международный».

24 мая Вашингтон заявил, что операции с золотом ЦБ РФ подпадают под санкции. Согласно заявлению минфина США, антироссийские ограничения не распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к Банку России.

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