ЕС может ввести санкции против российского золота

Золото рассматривается как новый объект санкций против России. Об этом сообщило во вторник, 21 июня, агентство Reuters со ссылкой на источник.

В сообщении говорится, что, по словам чиновников, которые знакомы с ходом обсуждений, одной из возможных следующих целей санкций является золото.

По сообщению агентства, лидеры ЕС в конце очередного саммита 23-24 июня заявят, что работа над санкциями будет продолжена, в том числе для усиления их выполнения и предотвращения их обхода.

3 июня стало известно, что Совет стран Евросоюза в окончательном чтении утвердил шестой пакет санкций против России. Как отмечалось в заявлении главы Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, рестрикционные меры затрагивают не только РФ, но и Белоруссию, поддержавшую спецоперацию по защите Донбасса.

Новые ограничительные меры коснулись импорта нефти из России; также, кроме прочего, в число санкций вошли отключение от системы SWIFT трех крупных российских банков — Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка и запрет на вещание в Европе телеканалов Россия «РТР/РТР Планета», «Россия 24», «ТВ Центр-Международный».

Как заявил 2 июня в интервью Le Figaro эксперт по энергетике Жан-Пьер Фавеннек, эмбарго Евросоюза на поставки нефти из РФ изменит мировой рынок энергоресурсов. По словам специалиста, Россия продолжит экспортировать нефть, но уже не в Европу.

24 мая в США заявили, что операции с золотом ЦБ РФ подпадают под санкции. В заявлении минфин США говорилось, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку (ЦБ РФ).

Антироссийские санкции со стороны ряда зарубежных стран вводятся в ответ на проводимую РФ с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.