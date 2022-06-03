Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России, включая поэтапное эмбарго на нефть

Совет стран Евросоюза (ЕС) в окончательном чтении утвердил шестой пакет санкций против России. Как отмечается в заявлении главы Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 3 июня, рестрикционные меры затрагивают не только РФ, но и Белоруссию, поддержавшую спецоперацию по защите Донбасса.

«Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT», — заявил Боррель.

Ограничительные меры включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев, и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов. Кроме того, вводится поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. Временное исключение из запрета на морские поставки нефти из РФ введено только для Болгарии и Хорватии. Также сделано временное исключение для поставок черного топлива по трубопроводам.

Кроме того, предполагается отключение от системы SWIFT трех крупных российских банков — Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Также в Европе теперь будет запрещено вещание телеканалов Россия «РТР/РТР Планета», «Россия 24», «ТВ Центр-Международный», однако их сотрудники смогут продолжить работу.

Позднее в официальном журнале ЕС дополнительно опубликуют и имена россиян, которые пополнят санкционные списки. После этого санкции официально вступят в силу.

Как заявил 2 июня в интервью Le Figaro эксперт по энергетике Жан-Пьер Фавеннек, эмбарго Евросоюза на поставки нефти из РФ изменит мировой рынок энергоресурсов. По словам специалиста, Россия продолжит экспортировать нефть, но уже не в Европу. Фавеннек подчеркнул, что уже сейчас Индия значительно нарастила объем закупок нефти из России, в результате последняя оказалась на втором месте среди поставщиков на местном рынке.

В то же время ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что шестой пакет санкций ЕС не стал большой сенсацией, поскольку частичное эмбарго на нефть начнет действовать не сразу. Россия, по его словам, за это время сможет настроить свой морской экспорт, а Европе в это время придется искать возможности получения нефти из стран Персидского залива.

Ранее в четверг страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ. При этом все эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба».