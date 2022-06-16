«Экономика должна развиваться вне зависимости от санкций»

Об инвестициях в развитие северной столицы, бюджете города, итогах предыдущих форумов и о том, какую помощь Санкт-Петербург оказывает городу-побратиму Мариуполю, на площадке Петербургского международного экономического форума «Известия» поговорили с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

— Александр Дмитриевич, как санкции сказались на экономическом форуме? Насколько он оказался представительным?

— Я хотел бы отметить, что очень представительным. Конечно, давление на наших партнеров, представителей разных стран, было. Но, тем не менее, порядка 140 стран и территорий сегодня присутствуют на форуме. Это хороший результат. Наши партнеры, которые были и в прошлом году, не испугались санкций. На них хоть и давили очень сильно, тем не менее многие приехали. Появились и новые партнеры из других стран. Я считаю, это хорошо. Ну и потом, санкции санкциями, давление давлением, но экономика должна развиваться. Бизнес есть бизнес. Мы представляем хорошие возможности для развития в нашем городе всем наших иностранным партнерам, и конечно для наших регионов. Это очень важно.

— Давайте для начала обозначим, сколько соглашений мы хотим подписать и на какую сумму, и можно ли это сравнить с прошлым годом?

— Ну вот мы планируем более сорока соглашений различных подписать. Стараемся выдержать финансовую планку прошлогоднюю. Если вы все вместе посчитаете, то это 600 млрд, Постараемся удержать эту планку, посмотрим, что получится. Хочу сказать, что здесь у нас нет трудностей в привлечении инвестиций. Город создает хорошие условия для инвесторов. Важный момент другой — мы переключились, как и страна, на региональные инвестиции и на федеральные, потому что сегодня по поручению президента и правительства Российской Федерации инвестируют в регионы. В частности, мы получили большие инвестиции на развитие транспорта.

— Давайте остановимся на этом моменте — поговорим, отталкиваясь от фразы «достаточно большие федеральные инвестиции»…

— Мы получаем большие инвестиции и кредиты на развитие абсолютно всех отраслей городского хозяйства. К примеру, на дорожную сеть мы получили 32 млрд. Хорошие деньги для нас. Мы получили большие средства, около 100 млрд рублей, на закупку вагонов для нашего метро, трамваев, троллейбусный парк, которые на сегодняшний день обновляются. Это практически на 15 лет кредит. Таких инвестиций ни одно государство нам не предоставляло никогда по большому счету, поэтому очень работаем серьезно.

Вот мы продолжаем строить нашу широкую автомагистраль, мы строим медицину и на сегодняшний день очень много объектов, связанных с медициной. Много объектов социальной инфраструктуры мы строим. Представьте, когда бы нас кто-то кредитовал или вливал деньги в развитие наших школ, да никогда этого не было. Единственный раз был в 2019 году, когда президент выделил 10 млрд. для того, чтобы мы могли выкупить детские сады и школы, ликвидировать дисбаланс между жилой и социальной застройкой.

Дальше мы привлекали инвестиции из других стран и других регионов. Сегодня правительство Российской Федерации выделяет большие деньги, большие инвестиции вкладывает во все регионы. Это существенные инвестиции для нашего города.

Экономика должна развиваться вне зависимости от санкций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Если говорить о тех соглашениях, которые заключены сегодня, чтобы вы отметили, что наиболее важно?

— Знаете, они все очень важные. Развитие наших взаимоотношений с Росатомом — это хорошая инвестиция, в которую вкладываем. Это соглашение с судостроительной компанией, которая сегодня уже зарегистрирована у нас в городе, переехала в офис. Это дает нам дополнительные средства, которые поступают в бюджет. Это строительство новых производств высокооплачиваемых, высокотехнологичных производств. Для нас все это очень важно. Это же порядка 500-600 новых рабочих мест. Есть и другие очень важные соглашения.

— Газпром остается юридическим партерном?

— Газпром остается партнером, мы еще планируем подписать с ним соглашение. Это отдельная тема. Газпрому мы тоже наметили ряд направлений. С ними мы работаем уже давно и хорошо работаем. Это ответственный бизнес. Он делает очень много благотворительных объектов в нашем городе, что касается истории, благоустройства, дорожных работ и многого другого. Оказывает помощь нашим театрам, культурным центрам, поэтому сегодня тоже будем подписывать вместе с Газпромом большой пакет соглашений.

— Вот сейчас, в нынешних условиях, город ищет инвесторов на какие проекты, Александр Дмитриевич?

— Прежде всего, это, конечно, развитие нашей дорожной сети, строительство развязок. Безусловно, конечно, социальная инфраструктура, строительство новых производств. Причем — умных, высокотехнологичных производств, чтобы была хорошая заработная плата. У нас в городе не так много территорий, чтобы построить какую-то доменную печь или сталелитейный завод. Инвестиции наши направлены на расширение существующих производств. Ну, допустим, наши корабелы и судостроители: они расширяют свои производства, и на сегодняшний день на наших стапелях стоит 153 судна. Мы развиваем эту отрасль. У нас строится большой кластер, туда еще заводим компании, которые будут выпускать соответствующие лекарства. Взять IT-технологии: для нас это очень важно. Мы каждый год прирастаем ими. Нам нужны умные и необходимые каждый год инвестиции, чтобы жить в этом мегаполисе, получать хорошую заработную плату, беречь экологию. Безусловно, требуется большой научный потенциал

— Вы хотите сказать, что наука и исследовательская работа тоже остаются в приоритете?

— Научный потенциал, который имеется сегодня в городе, очень востребован. У нас хорошо образованное население. И с удовольствием к нам приходят и Газпром, и Роснефть. Мы создаем мощные, хорошие, технологичные проекты — это те инвестиции, которые привлекаются сегодня в город.

Экономика должна развиваться вне зависимости от санкций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Очень важный сегодня вопрос — это вопрос исполнения тех соглашений, которые были заключены на предыдущих форумах. Потому что очень часто бывает, что соглашения вроде анонсировались и преподносились с некой помпой, а потом что-то пошло не так. Но люди уже рассчитывали, скажем так, на реализацию некоего проекта. Так вот что с исполнением тех планов — остаются ли они в силе? Далеко ходить не будем, например возьмем форум 2021 года.

— Практически все они, инвестпроекты, сегодня реализовываются. Мы не работаем на бумаге, у нас достаточно большое количество предложений, чтобы плодить бумажные проекты. Вот мы договорились с ВТБ строить широтную магистраль. И у нас сегодня строится широтная магистраль. Мы договорились о том, что необходимо сделать трамвайное сообщение между Купчино, Шушарами и Славянкой — этот проект реализуется. Заканчивается проектирование и мы начнем уже в этом году стройку и реализуем ряд других проектов. Да, есть определенные сложности в связи с санкциями, с пандемией. Но это не значит, что проекты не реализуются. Где-то есть замедленные темпы, где-то мы идем впереди. По всякому бывает. Но тем не менее, все проекты живые, они все рабочие.

— Я видел историю про Кировский завод. У него будет достроена СКА арена. Это тоже подтверждено уже сейчас?

— СКА арена будет в мае полностью введена в строй, работы идут полным ходом, у нас никаких сомнений нет. На Кировский завод я предлагаю просто съездить на него и посмотреть, какое у нас технологичное производство сделали, какие рабочие места создали. Деньги, которые вкладываются, вкладываются очень прагматично и с большой отдачей. Вот в этом году мы с ними подписали соответствующее соглашение. Мы кредитуем их из фонда по развитию промышленности на 200 млн рублей. Не просто предприятие нам платит налоги, но и мы помогаем. Вот в этом году мы увеличили фонд на развитие промышленности дополнительно на 2 млрд рублей, а малый и средний бизнес — на 1 млрд рублей. Хорошие деньги, которые помогают выживать, и не только выживать, но и развиваться и малому, и среднему, ну и большому бизнесу.

— Остаются ли планы по развитию аэропорта Пулково?

— Планы остаются. Мы будем развивать аэропорт. Другое дело, что мы поменяем ряд партнеров. Такие планы с ВТБ мы обсуждали. Будем обязательно развивать, для нас это важно. Все эти неприятные проблемы, они пройдут. Наша задача не заморозить развитие города. Мы можем где-то притормозить, но абсолютно все проекты двигаются.

— Вы говорите не заморозить, а притормозить, а что сейчас в экономике города происходит, насколько велико санкционное давление и чувствует ли экономика его?

— Знаете, как говорится, о деньгах лучше не говорить — деньги любят тишину. Но тем не менее хочу сказать, что и первый квартал мы переросли почти на 52 млрд рублей. Это дополнительно столько денег мы получили. Мы не ожидали такого эффекта. Второй квартал у нас тоже выйдет с большим профицитом. Возможно, будут какие-то сложности в третьем квартале, но у нас достаточно хорошая подушка безопасности. В пандемийные годы мы хорошо развивались, поддерживали наш бизнес. И он нам отдал деньгами, которые сегодня поступили в бюджет, и отдал теми рабочими местами, где сегодня трудятся жители нашего города. Сегодня мы не чувствуем сложностей, наоборот прирастаем.

Экономика должна развиваться вне зависимости от санкций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Ну у нас индекс промышленного производства в этом году неожиданно высокий, потому что, казалось бы, что санкции должны каким-то образом отразиться на этом показателе, но у нас рост 106%, если я правильно понимаю

— Да, 106% — это хороший рост. Работает промышленность, город работает, ленинградцы с петербуржцами работают.

— А нет такого, ну если не пессимизма, то некоторой напряженности? Вы всё-таки не исключаете, что в 3 квартале мы можем так слегка пояса затянуть...

— Мы должны быть прагматиками, должны рассчитывать все сценарии. Сегодня у нас сценарии хорошие. Но мы видим и те трудности, которые могут возникнуть. А где они могут возникнуть? Это поставка комплектующих из Европы. Такие проблемы могут появиться, хотя сейчас мы создали городской штаб для того, чтобы оказать помощь предприятиям, которые на сегодняшний день нуждаются в поставке той или иной комплектующей продукции, чтобы можно было ее получить из других стран. И сейчас эта работа налажена. Я думаю, что вот это самый главный вопрос сегодня — оказать содействие в приобретении комплектующих. Безусловно, для нас очень важно все, что касается рабочих мест. Вот сегодня практически у нас самая низкая в стране безработица — 1,5%. Но мы понимаем, что у нас есть предприятия с иностранным капиталом, которые могут приостановить свою работу. Тем не менее, я не вижу каких-то таких больших сложностей по поводу трудоустройства. А вот бюджет поступления может конечно сократиться. Но мы считаем, что за 1 квартал, за 2 квартал мы уже создадим запас определенной прочности. Мы учитываем и более пессимистический сценарий. Но в течение этого года отрицательные факторы на нас не так повлияют, как мы думали первоначально..

— Я правильно понимаю, что мы фактически за четыре месяца собрали половину годового бюджета — практически 500 млрд рублей?

— Совершенно верно.

— Будет ли пересмотр бюджетной политики в этом году или пока ещё не время об этом говорить?

— Я думаю, что ещё не время. Ближе к осени мы посмотрим, как будут развиваться события. Если будет необходимость, то будем пересматривать. Но опять же, вопрос — как пересматривать. Ведь для нас важно не просто приморозить, придержать деньги. Нет, важно чтобы те проекты, которые мы уже начали, и дальше развивались. Вот это очень важно. Нельзя останавливаться, потому что это потеря и времени и денег. У нас политика именно вот такая. И я бы хотел еще раз сказать жителям нашего города, что все социальные обязательства будут выполнены. У нас достаточно средств, чтобы все абсолютно социальные обязательства, которые мы приняли на себя, выполнить.

Экономика должна развиваться вне зависимости от санкций Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Александр Дмитриевич, последний вопрос. В этом году город стал побратимом с Мариуполем. Вы там уже были. О какой помощи идет речь в первую очередь и будут ли тратиться бюджетные деньги на эту помощь?

— Мы 1 июня подписали соглашение о побратимстве с городом Мариуполем. Я считаю, что это абсолютно правильно. Я был там, на месте. Ленинградцы, петербуржцы всегда помогали другим во все времена. Так же как и нашему городу всегда помогали в сложные годы. Поэтому помогать Мариуполю обязательно будем. Но это не значит, что только один наш город будет заниматься Мариуполем. Там будут присутствовать и другие субъекты Федерации: это и Московская область, это и Тула. И федеральный бюджет примет участие. Мы определили часть работ, согласовали с мэром города о том, что мы будем в первую очередь делать. Три детских садика, три школы мы должны ввести в строй 1 сентября. Мариупольцы просили восстановить драмтеатр. Он был национальной гордостью, интересный, красивый. Театр взорван, остался один внешний фасад. Но мы за него беремся.

Ну вот. Мы подписали договор, а уже через 3-4 дня практически первый наш отряд практически выехал в Мариуполь, начал строительство городка, где надо просто создать условия для жизни. Сразу же сходу мы отправили туда технику, погрузчики, КамАЗы, для того, чтобы убирать мусор и завалы. Меня что самое важное и интересное поразило в мариупольцах? Ну, понятно, мы приехали, начали уборку, расчистку территорий, прежде всего конечно дорог, тротуаров. Но жители города сами пришли к нам и начали помогать без всякого призыва. Мы вооружали их лопатами, ломами, ну одежду дали соответствующую. Поставили кухню полевую: каша, как у нас здесь принято, чай горячий. Пришли даже подростки. И, надо отдать должное, жители Мариуполя самоорганизовались и свои территории, там где они проживали возле разрушенных домов, они начинали тоже убирать,

Мы создали Фонд Победы. Учредителем его является совет ветеранов, как общественная организация. И сейчас мы будем обращаться ко всем, кто хочет помочь Мариуполю, чтобы перечисляли деньги на помощь и восстановление города. Мы организовали сообщение общественного транспорта. В первую очередь послали 4 автобуса. Потом послали еще 10. И сейчас планируется еще 10 автобусов.

— Ну это те автобусы, которые выводятся в рамках транспортной реформы?

— Здесь даже дело не в этом. Многие говорят на эту тему. Я хочу сразу здесь поставить точку. Вопрос в чем? Вот те автобусы, которые мы сейчас отправляем, они действительно востребованы Мариуполем, потому что город разрушен. Там не такие дороги, как в Санкт-Петербурге. Важно, что у нас мост задний в автобусах, которые мы отправляем, он не разрезной. Вот новые автобусы, они низкопольные, поэтому пока что таким транспортом в условиях Мариуполя невозможно пока пользоваться. Поэтому отправляем то, что может быть использовано там. Эти автобусы надежные, хорошие. Их уже опробовали. Мы получили хорошие отзывы от водителей-мариупольцев.