Форум и содержание: что смотреть и слушать на ПМЭФ-2022

Традиционно культурная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет в Северной столице с 15 по 18 июня, наполнена самыми разнообразными проектами. Документалистика и футбол, поп-звезды и классическая музыка, театр, цирк и даже мюзикл на воде — ведущие учреждения культуры Санкт-Петербурга и столицы подготовили концерты, выставки и кинопоказы. «Известия» обращают внимание на самое интересное.

Светские мероприятия и концерты

«Звезды Русского Радио»

На сцену, установленную на главной площади Санкт-Петербурга, выйдут группа «Земляне», Ирина Дубцова, Денис Клявер, Звонкий, Слава, Стас Костюшкин, Марина Бриз, группа «Марсель» и другие популярные российские исполнители. Увидеть это грандиозное шоу от «Русского Радио» смогут все желающие — вход на концерт свободный.

17 июня, 20:00, Дворцовая площадь

«Гала-концерт звезд оперы и балета»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Артист балета Николай Цискаридзе

Вечер приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I. В программе концерта заявлены артисты оперы и балета из Большого театра, Михайловского и НОВАТа: Николай Цискаридзе, Владислав Лантратов, Денис Родькин, Мария Александрова, Анжелика Воронцова, Светлана Москаленко, Алексей Тихомиров и другие. За пультом оркестра и хора Михайловского театра — дирижеры Павел Сорокин, Александр Соловьев. Прозвучат произведения Глинки, Мусоргского, Чайковского, Петрова.

18 июня, 18:00, Михайловский театр

«Чайковский и Федосеев»

В Санкт-Петербургской государственной филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт, который бы стал предметом санкций на Западе. Музыку самого популярного русского композитора Петра Ильича Чайковского сейчас запрещено исполнять за рубежом. Академический симфонический оркестр филармонии исполнит Симфонии № 1 и № 6 («Патетическая»). За пультом — народный артист СССР Владимир Федосеев.

15 июня, 20:00, Большой зал

Презентация нового модульного судна «Соталия»

Фото: aoosk.ru/Объединенная судостроительная корпорация Круизное и пассажирское судно «Соталия»

Объединенная судостроительная корпорация представит новейшее российское пассажирское судно речного класса «Соталия». Открытая палуба и большая площадь остекления с широким видовым обзором по задумке должны придать речной прогулке круизный формат. Салон рассчитан на 30 пассажиров.

15 -18 июня, 10:00–15:00, причал «Университетская набережная»

Вечерний концерт в Президентской библиотеке

Концерт с участием Государственного Кремлевского оркестра. В исполнении солистов ведущих театров страны, лауреатов международных конкурсов прозвучат музыкальные произведения Глиэра, Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского, Прокофьева, Верди, Бизе, Россини, Ллойда-Уэббера.

16 июня, 19:00, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина

«Выпускной концерт Академии танца Бориса Эйфмана»

Программу из трех отделений составят: второй акт балета «Эсмеральда» в хореографии Мариуса Петипа (представлена новая редакция Юрия Бурлака), современные постановки, а также спектакль Бориса Эйфмана «Мусагет». Выпускной концерт Академии танца станет увлекательным путешествием сквозь столетия развития мировой хореографии. На сцене зрители смогут увидеть талантливых молодых танцовщиков. Многие из них уже приглашены в ведущие театры страны, включая Театр балета Бориса Эйфмана, Мариинский и Большой театры.

17, 18 июня, 19:00, Театр Академии танца Бориса Эйфмана

Театр и цирк

«12»

Фото: Пресс-служба Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова

Спектакль Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Постановку спектакля «12» по мотивам одноименного фильма режиссер осуществил в соавторстве с драматургами — братьями Пресняковыми. В команде режиссера также работали: художник-постановщик Юрий Купер, композитор Эдуард Артемьев. В ролях: Никита Михалков, Сергей Степанченко, Николай Бурляев, Владимир Долинский, Георгий Перадзе, Игорь Сергеев. Сюжета спектакля построен вокруг обсуждения двенадцатью присяжными заседателями уголовного дела об убийстве чеченским юношей своего приемного отца.

17, 18 июня, 19:00, Александринский театр

Мюзикл на воде «Одиссея»

Новое прочтение одноименной поэмы Гомера. Мир древнегреческих мифов оживает на арене цирка, которая превратилась в море. В «Одиссее» сложнейшие цирковые номера успешно сочетаются с оперным вокалом, лазерным шоу и синхронным плаванием. Роль главного героя исполняет лауреат международных вокальных конкурсов Алексей Коновалов. Музыка написана Святославом Меликом.

18 июня, 13:00, Большой Санкт-Петербургский государственный цирк

Фестивали и ярмарки

Торжественное открытие Санкт-Петербургской ярмарки искусства «1703»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ярмарка современного искусства. Знаковые представители арт-сообщества и новые имена, живопись, скульптура, digital art и NFT — широкий спектр направлений в крупнейшем экспозиционном пространстве центра Петербурга — ЦВЗ «Манеж». Проект призван содействовать развитию института коллекционирования в России, поддерживать отечественных художников и галереи искусства. Торжественное открытие и превью позволят коллекционерам и гостям ПМЭФ-2022 посетить ярмарку «1703» до того, как она будет открыта для широкой публики.

15 июня, 17:00, Центральный выставочный зал «Манеж»

Фестиваль «Паруса Кронштадта»

В программе — взрослые и детские яхтенные гонки, парад исторических парусников и экскурсии на борт, реконструкции петровской эпохи мастер-классы, представление театра-цирка «Монгольфьери». На протяжении всего фестиваля будет звучать живая музыка в исполнении детского хора, коллективов Seaside Blues, The Heart Drinkers, Василий Беля, Евгений Ламба, Doctor Don, «Пролетарского танго», а завершит программу джазовый саксофонист Игорь Бутман.

18 июня, 10:00 –21:00, Форт «Константин», Кронштадт

Выставки

Иммерсивная выставка «Пропавшие в кинохронике»

Фото: lenfilmexpo.ru/Киностудия «Ленфильм»

Масштабная инсталляция расскажет о том, как снимали кино и запечатлевали историю, боролись и жили в тяжелые для страны годы Великой Отечественной войны. Проект о кинодокументалистах ХХ века размещен в самом большом павильоне киностудии «Ленфильм». Его герои — операторы, фотокорреспонденты, актеры и сотрудники киностудий. Лента времени ведет посетителей от «Ленфильма» через цех Ижорского завода, поля Ленинградской области в Заполярье и горы Кавказа к Рейхстагу.

14-18 июня, 12:00–20:00 , Киностудия «Ленфильм», 5-й павильон.

«Рукописные сокровища Востока на берегах Невы»

На выставке представлены шедевры рукописной книги стран Востока. Собрание ИВР РАН считается одним из крупнейших в мире и самым крупным в России, оно насчитывает более 115 тыс. экспонатов на 65 мертвых и живых языках. Уникальная коллекция располагается в роскошных интерьерах Ново-Михайловского дворца — яркого образца дворцовой архитектуры XIX века.

15-18 июня, 16:00–20:00, Институт восточных рукописей Российской академии наук

«Сердце Югры»

Один из крупнейших этнографических музеев мира, который также называют этнографическим Эрмитажем, приглашает на открытие проекта «Художественное открытие народов Севера». Пилотным этапом стала выставка «Сердце Югры» фотографа Олега Зотова. Отталкиваясь от самобытных преданий и легенд, художник представляет свое видение югорской земли: реки Иртыш и Обь, тайга, водопады, озера, штольни с горным хрусталем, олени, бивни мамонтов, украшения, костюмы и портреты народов ханты и манси.

15-19 июня, 10:00 –18:00, Российский этнографический музей

«Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения»

Фото: М. Врубель, Шестикрылый серафим. 1904. Холст, масло

Полотна «Девочка на фоне персидского ковра», «Демон сидящий», «Царевна-Лебедь», иллюстрации к произведениям Лермонтова, композиции, навеянные поэтическими образами Пушкина и Гете стали неотъемлемой частью отечественной культуры. Экспозиция объединила более 220 произведений из собраний Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний. На выставке представлены живопись Врубеля, его графика, предметы декоративно-прикладного искусства.

15 июня, 10:00–18:00, «Государственный Русский музей», Корпус Бенуа

«И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре»

Фото: rusmuseum.ru/Русский музей

Эта выставка тоже посвящена 350-летию Петра I. Богатая коллекция Русского музея предоставляет возможность продемонстрировать деяния великого императора, запечатленные в художественных произведениях разных видов и жанров на протяжении XVIII—XIX веков. К образу Петра обращались выдающиеся русские живописцы, скульпторы, граверы. Среди имен, представленных на выставке: Айвазовский, Антокольский, Бенуа, Брюллов, Репин, Суриков, Серов.

15 июня, 10:00 –18:00, Русский музей, Михайловский замок

Кино

«Хроники Нубийской экспедиции»

Показ и обсуждение документального фильма Дмитрия Завильгельского, созданного в 2021 году при поддержке фонда «История Отечества». Фильм показывает значимый период в истории отечественной археологии: начало эпохи советских, а затем российских комплексных экспедиций в странах Ближнего Востока, годы работы в Египте. В фильме своими воспоминаниями и личными архивами делятся дети археологов — участников экспедиции: Екатерина Виноградова, Михаил Пиотровский, Андрей Большаков.

16 июня, 17:00, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Мультимедийный зал

«Серебряное ожерелье России»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Показ и обсуждение документальных фильмов из цикла «Серебряное ожерелье России». Главная цель видеопроекта — показать красоту и возможности 11 регионов Северо-Запада — от Калининграда до Мурманской области для яркого и активного отдыха и путешествий. В фильмах можно увидеть уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

17 июня, 16:30, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Мультимедийный зал.

«Египет на брегах Невы»

Документальный фильм Надежды Даниной. Режиссер сопоставляет судьбы двух реформаторов на троне: египетского фараона Аменхотепа IV и российского императора Петра I. Несмотря на разделяющие их 3 тыс. лет, автор находит схожие черты у проводимых правителями реформ. Загадочные истории окружают египетские памятники и скульптуры Санкт-Петербурга: сфинксы на набережной Невы, «Фонтан ведьм» на Пулковском шоссе, Египетские ворота в Царском Селе.

18 июня, 15:00, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Мультимедийный зал

«Динамо. Ленинград»

Премьерный показ документального фильма «Динамо. Ленинград» к 100-летнему юбилею клуба. Мероприятие пройдет в исторических интерьерах «Лендока» и на летней террасе. В нем примут участие спортивные журналисты Геннадий Орлов, Кирилл Набутов, Юрий Лукосяк, питерский футбольный функционер Дмитрий Корелов, экс-футболисты Алексей Стрепетов и Владимир Быстров.

16 июня, 18:30, Санкт-Петербургская студия документальных фильмов.